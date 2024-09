Gesponsord Linkit: 'Wij automatiseren de routinematige taken, waardoor het kenniswerk voor de professionals overblijft'

Verzekeringsmaatschappen en hun gemachtigden steken noodgedwongen veel tijd en moeite in claims. Die moeten zij vaak nog handmatig controleren, beoordelen en verwerken. De nadelen van dit tijdrovende proces zijn legio: vertragingen, menselijke fouten, inconsistente uitkomsten. Voor klanten van de verzekeraars kan dit frustrerend zijn, en dat laten zij weer weten in hun beoordelingen.

Ook voor de medewerkers van de verzekeraars kan claimverwerking een uitdaging zijn. Niet alleen moeten zij kritische klanten te woord staan, zij kunnen hun kostbare tijd en specialistische knowhow vaak slimmer inzetten. Innovaties als het door Acumen en Linkit ontwikkelde 4Sure bieden daarin de helpende hand. De slimme software stelt verzekeringsmaatschappijen in staat om de acceptatie en afhandeling van claims te automatiseren, met als doel de efficiëntie en controle te vergroten. “Wij automatiseren de routinematige taken, waardoor het kenniswerk voor de professionals overblijft,” zegt Paul Veerkamp, managing partner van Acumen, een bedrijf met ruim 20 jaar ervaring in de procesoptimalisatie voor financiële dienstverleners.

Steeds strengere eisen

De geavanceerde automatiseringstechnologieën van 4Sure werden ontwikkeld met behulp van Mendix; een geavanceerd low-code platform dat een snelle, efficiënte en schaalbare manier van applicatieontwikkeling mogelijk maakt. Bob van Heijster is Mendix squad lead bij Linkit. “We ondersteunen al jaren grote organisaties met het bouwen van innovatieve IT-oplossingen middels low-code. De flexibele, onderliggende architectuur maakt het mogelijk om nieuwe klanten probleemloos aan te sluiten, zeker omdat de beslisregels niet bij iedere verzekeraar hard ingebakken zitten”

Een andere reden om met Mendix te ontwikkelen, is de continu veranderende wet- en regelgeving in de verzekeringsbranche, voegt Veerkamp toe. “Er worden steeds strengere eisen gesteld aan verzekeraars om frauduleuze handelingen te voorkomen. Dit zijn enorme uitdagingen voor bedrijven, waarbij de processen vaak weken of zelfs maanden in beslag nemen. Met Mendix kun je deze veranderingen in de regels modelleren, zodat we de complexiteit en snelheid van het juridische aspect in de verzekeringswereld ondervangen.”

Non-stop ontwikkelen

Vanuit hun diverse achtergronden, waren Acumen en Linkit optimaal in staat het 4Sure-platform naadloos te laten aansluiten op de behoeften en verwachtingen van de gebruikers, aldus Van Heijster. “Acumen heeft alle inhoudelijke, functionele kennis van de verzekeringsmarkt, terwijl Linkit de technische knowhow heeft van complexe automatiseringsprocessen. Zo versterken we elkaar.”

Inmiddels werken Acumen en Linkit samen aan 4Sure in een joint venture. Ook de gebruikers profiteren van deze bundeling van krachten, gelooft Veerkamp. “Het is voor onze klanten duidelijk tot wie ze zich moeten wenden bij vragen. Technische vragen stellen ze aan Linkit, functionele vragen komen bij ons terecht. Zo kunnen we snel, klantgericht en adequaat reageren.”

De feedback van klanten leidt weer tot een voortdurende verbetering en optimalisering van de platformapplicatie. De doorontwikkeling levert volgens Van Heijster zichtbare resultaten op. “De klanttevredenheid is bij aangesloten verzekeraars toegenomen, claims worden sneller afgehandeld en de administratieve lasten zijn afgenomen.” Veerkamp wil dat 4Sure klantvriendelijk blijft, zowel voor klanten als verzekeraars en haar gemachtigden. “De ontwikkeling ervan is een non-stopcyclus, omdat wensen en eisen blijven veranderen.”

Ambities en doelen

Software als 4Sure helpt organisaties toekomstbestendiger en wendbaarder maken. Het zijn eigenschappen waar niemand meer zonder kan. Maar hoe bepaal én behoud je als bedrijf je koers in een wereld waarin de technologische ontwikkelingen nauwelijks zijn bij te houden? Hoe houd je jouw doel scherp in het vizier en realiseer je je ambities, terwijl je tegelijkertijd wendbaar navigeert in een aldoor veranderende markt?

Die vragen wil Linkit op 3 oktober 2024 beantwoorden in GeoFort, het interactieve science center in Herwijnen. Tijdens het event Navigate the Change – With Linkit zoekt de IT-leverancier samen met verschillende experts verdieping op de thema’s verandering en wendbaarheid. Sprekers zijn onder meer Anneke Keller (CTO PostNL), Bart Leemans (Algemeen directeur Service2fruit), Volkert Paap (VP Tech & Innovatie KLM) en Rik de Weerd (Consultant in E.A. & Executive Leadership). Speciale aandacht gaat uit naar de valkuilen en mogelijkheden van legacy-systemen en AI voor organisaties. Tijdens Navigate the Change wordt verkend hoe leiders het ritme van groei en stagnatie kunnen voorspellen en benutten, en hoe organisaties toekomstbestendig, innovatief en wendbaar kunnen blijven.

