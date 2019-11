Automatiseer klantcommunicatie en realiseer meetbare resultaten

Wat willen jullie klanten?

“Communicatie met klanten en tussenpersonen is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van verzekeringsbedrijven,” analyseert Hans. “Verzekeringsbedrijven willen graag klantgericht bezig zijn en de klant centraal stellen. Tegelijkertijd zoekt men naar mogelijkheden om verschillende communicatiekanalen goed in te zetten. Tevens is digitalisering een belangrijk topic voor de bedrijfsvoering en wil men zelfservice stimuleren. Voor financieel dienstverleners is het dus van belang om hier adequaat op in te spelen”.

Welke relevante trends en ontwikkelingen zijn er op jullie vakgebied?

“Postex ondersteunt verzekeringsbedrijven in het automatiseren van klantcommunicatie. Ons online communicatieplatform maakt het mogelijk om documenten en berichten aan te bieden aan de tussenpersoon of de eindklant (of beiden),” legt Hans uit. “Ons cloudplatform regisseert intelligente klantcommunicatie die aansluit bij de actuele en gevalideerde communicatievoorkeur van de relatie. Daardoor hebben verzekeringsbedrijven grip op de communicatie en is inzichtelijk of een digitaal bericht geopend en gelezen wordt. Deze informatie verschaft inzicht in het benutten van het optimale communicatiekanaal.

Momenteel zet het bedrijf maximaal in op ‘automation’. Deze wereldwijde trend, bijvoorbeeld ook zichtbaar op het vlak van marketing, zorgt ervoor dat op basis van gedrag automatisch vervolgacties worden getriggerd en resultaten aantoonbaar kunnen worden beïnvloed. Door de mogelijkheden van ‘automation’ is het mogelijk om verschillende communicatie workflows te ontwerpen waarmee de ideale klantreis kan worden gefaciliteerd.

Door het automatiseren van klantcommunicatie kunnen tijd- en contextafhankelijk ‘triggers’ worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan een automatische SMS-reminder als de prolongatienota nog niet is betaald. Hierdoor kan bijvoorbeeld lees- en betaalgedrag positief worden gestimuleerd en ontstaan meetbare resultaten binnen ons platform.

Ook kunnen klanten eenvoudig worden gestimuleerd om de MijnOmgeving van het verzekeringsbedrijf te bezoeken. Doordat wij tevens online betaalgemak bieden, zoals iDEAL of digitale incassomachtigingen, kunnen betalingen sneller en efficiënter afgehandeld worden. Communicatie wordt op deze manier geautomatiseerd en transparant gemaakt voor alle partijen.”

Waarom bestaan jullie nog over tien jaar?

“Door onze branchegerichte aanpak zijn we in staat om met onze oplossingen in te spelen op actuele en specifieke vraagstukken. Zo hebben we in de afgelopen jaren, in co-creatie met onze klanten, concrete toepassingen gelanceerd zoals de adviseursmodule (genomineerd voor de NVGA am: Innovatieprijs).

We volgen belangrijke trends en voegen nieuwe toepassingen toe aan ons platform zoals bijvoorbeeld Apple Pay, TIKKIE en digitale toepassingen voor de groene kaart (eWallet). Door ons gestage ontwikkelproces en de samenwerking met klanten en partners blijven we innovatie toevoegen op het gebied van klantcommunicatie en betaalservices.

Op am:dag 2019 laten wij graag zien dat zowel eindklanten, tussenpersonen als verzekeringsbedrijven gebaat zijn bij laagdrempelige, slimme communicatie via het kanaal dat het beste aansluit bij de klant,” legt Hans uit.

“Doordat berichten veilig afgeleverd worden in de huisstijl van de adviseur of het verzekeringsbedrijf, ontstaat voor de eindklant een optimale digitale ervaring.”

Postex heeft inmiddels tientallen verzekeringsbedrijven als klant en heeft bij talloze organisaties invulling gegeven aan de ‘digitale transformatie’. Zowel provinciale advieskantoren, huisvolmachten als serviceproviders en verzekeraars werken met het schaalbare platform.

“Daarnaast is onze oplossing volledig geïntegreerd met ERP-systemen van diverse toonaangevende partners zoals bijvoorbeeld ANVA en CCS. Op onze stand lichten wij diverse referentie cases toe en brengen we bezoekers ook graag in contact met onze ambassadeurs binnen de sector.”

Dit artikel is gesponsord door Postex.