Waarom, waarom… resulteert in betaalbare AOV voor zzp’ers

De bedenkers van het Tulpenfonds, een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers, kunnen ‘de waarom-vraag’ bijna niet meer horen. Het blijven stellen van deze vraag heeft ze – in samenwerking met Bizzomate en Mendix – wel binnen acht weken een webapplicatie opgeleverd waarmee het product in de markt gezet kon worden.

“Het hebben van werk is de beste sociale zekerheid, een verzekering moet daar ondersteunend aan zijn”, zegt Maudie Derks, CEO van VSZ/Acture Groep tijdens een ‘break-out sessie’ op am:innosurance 2019.

“Zzp’ers hebben geen AOV omdat ze het vaak te duur vinden. Wij zijn van buiten naar binnen gaan denken. Als een AOV € 100 per maand mag kosten, wat kan er dan in? Daarmee krijg je een andere kijk op de mogelijkheden. Dat idee hebben we uitgewerkt en vervolgens een partner gezocht die de webapplicatie voor ons kon bouwen. Dat is Bizzomate geworden.”

De waarom-vraag

“De kracht van de samenwerking was dat we elkaars partner waren. We doen het samen in een klein team. Daardoor konden we schakelen”, vertellen Roy Hagemans (Business Development Manager bij VSZ) en Dennis van der Voort (Scrummaster bij Bizzomate).

“Door continu de waarom-vraag te stellen, af en toe tot vervelens toe, is een webapplicatie opgeleverd die ontdaan is van allerlei tierelantijnen en doet wat die moet doen, namelijk een zzp’er door het traject heen loodsen, van kennistoets tot het uiteindelijk accepteren voor deze AOV”, zegt Van der Voort.

“We hebben daarvoor de scrum-methodiek gebruikt en de 2-wekelijkse sprints teruggebracht naar wekelijkse sprints. Daar moesten ze bij VSZ wel aan wennen. Waarom moeten we elke week bij elkaar bij dat bord staan? We hebben heel veel uitgelegd en zij hebben het heel snel opgepikt.”

“Dat afpellen tot de kern van wat we uiteindelijk nodig hebben, is heel waardevol geweest”, stelt Derks.

Tulpenfonds

De webapplicatie die er nu staat is gebouwd met behulp van low-code op het al bestaande Mendix-platform. Low-code stelt je in staat om snel apps te ontwikkelen met een minimum aan code. Het resultaat is dat je snel ideeën kunt toetsen en verbeteren, dat je lagere ontwikkelkosten hebt en een snellere time-to-market. Zzp’ers kunnen snel op de website zien wat de uiteindelijke premie is die ze moeten betalen. Vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid is er een casemanager beschikbaar. De uitkering is gemaximeerd op € 21.197 bruto per jaar.

Er is begeleiding bij re-integratie. Op basis van beroep en leeftijd word je ingedeeld in een solidariteitsgroep. Binnen die groep deel je het risico en de kosten van ziekte, begeleiding en re-integratie.

Leermomenten

“We hebben inderdaad binnen 8 weken de webapplicatie werkend en ons product in de markt kunnen zetten. Dit was het momentum om het te doen. Nu gaan we verder ontwikkelen. Ik heb deze werkwijze als bijzonder ervaren en het is een supermooi kindje geworden”, zegt Derks.

Ook Hageman is enthousiast. “Het werken volgens agile scrum is heel goed bevallen. Wat ik anders zou doen is dat we eerder moeten schakelen met de externe partijen die er ook bij betrokken waren, zoals Anva. Het moet qua planning goed op elkaar aansluiten en als wij klaar zijn voor de volgende stap, moeten zij er ook klaar voor zijn. Dat ging nu niet altijd goed.”

Van der Voort beaamt dat. “We hadden meer moeten schakelen met externe partners. Daardoor hebben we dingen nu ook dubbel gedaan. Maar ik ben enthousiast over de werkwijze en het team waarmee we dit gedaan hebben. Dezelfde visie en het mandaat om beslissingen te nemen. Dat heeft uitstekend gewerkt.”

