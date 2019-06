VKG Hypotheken en Kredieten helpt adviseurs het verschil te maken

In de snel veranderende hypotheekmarkt blijft advies complex, is de overtuiging van VKG Hypotheken & Kredieten. De serviceprovider ondersteunt dat met snelle processen en een breed aanbod. Maar er is meer dan alleen het hypotheekproduct. “Consumenten verwachten dat je hen ook met andere dingen helpt, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming.”

VKG is al jaren een van de grootste serviceproviders voor schadeverzekeringen. Minder bekend is dat VKG ook een financieringsunit heeft. “Die hebben we al zo’n vijftien jaar”, zegt directeur Hypotheken Peter van der Linde. “Tot vorig jaar hebben we daar weinig bekendheid aan gegeven, maar nu treden we meer op de voorgrond.” Met VKG Hypotheken & Kredieten focust de serviceprovider uit Hoorn vooral op persoonlijke en gestroomlijnde dienstverlening.

“Wij bedienen de adviseur zoals hij dat wil: één aanspreekpunt en een snel transparant proces. Maar het eerste wat een adviseur wil, is een breed aanbod. Dat hebben we met 20 hypotheekaanbieders. We blijven continu kijken naar kansen in de markt wanneer er nieuwe aanbieders verschijnen.” Zelf producten ontwikkelen doet VKG niet. “Geldgevers en verzekeraars zijn daar beter in.”

Steeds meer verschillen

De ontwikkelingen op de hypotheekmarkt vormen een van de redenen om de financieringstak wat nadrukkelijker op de voorgrond te zetten, geeft directeur Commercie Eric-Jan van den Berg aan.

“Wij zien de markt snel veranderen. Het adviseren van standaardhypotheken komt minder voor dan iedereen denkt. Er zijn steeds meer verschillen tussen huishoudens. Er zijn meer samengestelde gezinnen waarbij beide partners al een of meer hypotheken hebben gehad. Aan de andere kant zien we dat ondernemend Nederland moeite heeft om bij banken een financiering te krijgen. Om die verscheidenheid aan groepen goed te kunnen helpen, heb je brede toegang tot de markt nodig. Daarom hebben wij onze financieringsunit opgezet.”

Ontstressen

Naast het brede aanbod is een hoge kwaliteit van dienstverlening speerpunt bij VKG Hypotheken & Kredieten, zegt Van der Linde. “Wij willen de adviseur ontstressen. De vraag is vaak: wanneer is het rond? Wij helpen adviseurs met een snel en transparant proces. Bij ons kun je 24/7 de status van het dossier volgen en zien welke stukken er nog nodig zijn.

Onze kracht is daarnaast de persoonlijke benadering. We hebben een team waarmee de adviseur kan sparren om samen tot een oplossing voor de klant te komen. We nemen zelf geen adviserende rol in, maar kunnen wel in een vroeg stadium een indicatie geven of een klant bij een bepaalde geldverstrekker terecht kan.”

Verduurzaming

Een andere doelstelling van VKG is adviseurs meer ondersteuning bieden dan alleen op bemiddelingsgebied. “We zijn bijvoorbeeld een campagne gestart over duurzaamheid”, zegt Van der Linde. “Wij willen de adviseur helpen samen met de klant de weg daarin te vinden. De hypotheekmarkt loopt in aantallen wat terug en de adviseur moet wel met zijn klanten aan de slag blijven. Verduurzaming is een goed middel om met de klant in gesprek te raken. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de consument verwacht dat de adviseur hem op dat gebied de weg wijst. Die rol moet je pakken.”

Om adviseurs op weg te helpen, heeft VKG een whitepaper ontwikkeld over verduurzaming. “We merken dat de klant niet in beeld heeft welke investeringen nodig zijn en welke financiële mogelijkheden hij heeft. Dat zijn echt kansen voor adviseurs”, zegt Van den Berg. “Met de whitepaper willen we ze daarin een zetje geven. We gaan in op financieringsmogelijkheden en manieren om verduurzaming in je advies te integreren. Ook geven we suggesties hoe je een verdienmodel maakt voor dat advies.”

Bijenkorf op het dak

Tot en met augustus ondersteunt VKG het thema Verduurzaming met de WoonBox-actie, zegt Van den Berg: “Elke klant die bij ons in de actieperiode een hypotheek aanvraagt – en de hypotheek passeert nog dit jaar via VKG – krijgt van ons een Woonbox. In deze box zitten allerlei duurzame producten, zoals biologische zeep en duurzame artikelen. Daarmee willen we een aanzet geven tot het bewust worden van verduurzaming.

En wij zijn zelf ook voor duurzaam ondernemen. We hebben bijvoorbeeld bijenkorven op het dak. Adviseurs die bij ons op bezoek komen, krijgen een bloemzaadbolletje mee. Dat kunnen ze thuis planten zodat er weer meer bijen komen. We doen daarnaast zoveel mogelijk digitaal om papier te besparen en scheiden natuurlijk ons afval.”

Het hoeft niet altijd een hypotheek te zijn

De campagne rondom verduurzaming is een goed voorbeeld van de bredere adviesrol die VKG ziet voor het intermediair. “Er is veel te doen: in 2030 moeten uitstootdoelen gehaald worden en huizen moeten van het gas af. Daarmee kun je je klant helpen, maar dat hoeft niet altijd via de reguliere geldverstrekkers te zijn. Er zijn ook stimuleringsfondsen”; geeft Van der Linde aan. “Dat levert dan misschien geen verdiensten op, maar daarmee richt je je wel meer op de adviesrol en minder op de bemiddelingsfunctie. Die wordt namelijk geautomatiseerd, terwijl de adviesrol altijd blijft. De klant is niet standaard, maar de informatie wel. De administratie blijft hetzelfde, of je nu voor het eerst of voor de vijfde keer een huis koopt. Maar het advies is telkens anders.”

Financiële huisarts

Wat VKG betreft moet de financieel adviseur nu echt de transitie maken naar financiële huisarts. “De tijd gaat dringen. En 80% van de consumenten verwacht het ook van de adviseur.

Eenvoudig hypotheekadvies bestaat eigenlijk niet. De groep starters is echt nog maar klein: die maakt nog maar 10% van de totale markt uit. Er zijn veel meer huizenkopers die onder het oude regime vallen, die gescheiden zijn, met verschillende pensioenaanspraken: er zijn geen standaard hypotheken. Het advies blijft dus complex en realiseer je dat het advieslandschap groter is dan alleen die van hypotheek-producten.”

Dit artikel is gesponsord door VKG.