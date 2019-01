Besparen op veelgemaakte bedrijfskosten in 2019

Hoewel uit een onderzoek van CBS blijkt dat bedrijven in 2019 meer omzet verwachten en er ook meer ruimte is om te investeren, letten bedrijven wel erg op hun bedrijfskosten. Ze hebben de kredietcrisis in het achterhoofd en kennen het klappen van de zweep. Besparen op bedrijfskosten en niet doelloos geld investeren blijft voor organisaties in 2019 een belangrijk onderwerp.

Een aantal vergelijkingssites beweert dat de vaste lasten duurder worden in 2019, maar toch zijn er volop mogelijkheden om de maandelijkse kosten juist te verlagen voor bedrijven. In dit artikel zullen drie manieren worden uitgelicht. Denk bijvoorbeeld aan het bundelen van zakelijk internet en telefonie, verlagen van de printkosten en het drukken van energiekosten.

Bundel zakelijk internet en telefonie

Internet en telefonie zijn onmisbaar binnen elk bedrijf. Echter is het wel mogelijk om te besparen op deze kostenpost in 2019. Allereerst is het belangrijk dat je een goedkoop internetabonnement afsluit. Er zijn veel websites waarmee je abonnementen kunt vergelijken.

Een andere manier om geld te besparen is door zakelijk internet en telefonie te bundelen bij één provider. Vrijwel alle aanbieders in Nederland bieden zo’n pakket aan, ook de goedkopere providers. Naast het feit dat het goedkoper is om bij één provider internet en telefonie af te sluiten, is het ook prettiger. Je hebt slechts één contact met één bedrijf. Bovendien heb je ook maar één factuur waardoor je niet eindeloos hoeft te zoeken wat je nou uiteindelijk moet betalen.

Weinig storingen

Het is wel belangrijk dat een provider snel internet levert en weinig storingen heeft. De arbeidsproductiviteit van de werknemers gaat anders omlaag en dit brengt ook kosten met zich mee. Het is daarom belangrijk om onderzoek te doen naar betrouwbare providers. De Consumentenbond brengt elk jaar een verslag uit over de meest betrouwbare providers en laat zien hoeveel storingen er per provider geweest zijn. Erg nuttige informatie die je kan helpen met het kiezen van zakelijk internet en telefonie. Er zijn op het internet ook veel websites die alle aanbieders van zakelijk internet en telefonie vergelijken. Hierdoor zie je binnen een paar minuten in één overzicht wat de beste en goedkoopste internet- en telefonieaanbieder is voor jouw bedrijf.

Verlagen van de printkosten

Bedrijven kunnen ook hun printkosten verlagen. Doordat alles digitaal gebeurt is het vaak onnodig om bestanden te printen. Bij vergaderingen kun je beter je laptop meenemen dan een uitgeprint bestand. Dit scheelt niet alleen veel geld voor cartridges, het is ook veel beter voor het milieu. Niet alleen door het gebruik van papier, de cartridge zelf is ook slecht voor het milieu. Door met online bestanden en documenten te werken kan er dus jaarlijks veel geld worden bespaard op print- en papierkosten.

Verlagen van energiekosten

Voor veel bedrijven is energie een enorme kostenpost. In 2019 zullen de kosten voor stroom en gas toenemen. De overheid heeft namelijk de belasting verhoogd en hierdoor nemen ook de energietarieven toe. Toch is het mogelijk om de energiekosten te verlagen. Allereerst kun je apparaten buiten kantoortijden uitschakelen. Als er niemand op kantoor is, dan is het zinloos om computers en andere apparatuur onnodig aan te laten staan.

Maar ook bij aanwezigheid van personeel kun je bijvoorbeeld lampen uitschakelen als er voldoende licht aanwezig is. Dit is alleen nodig als de ruimte voldoende wordt verlicht van buiten. Dit verschilt per seizoen, maar zeker in de warme maanden kan daar extra op worden gelet.

Kortom, er zijn verschillende manieren waarop je als bedrijf de kosten kan verlagen.

Dit artikel is gesponsord Lequal.