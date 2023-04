Bouwmeester (Goudse) ziet kansen in onzekere tijd: ‘Verwacht push in verkoop’

De Goudse staat aan de vooravond van een jubeljaar. Het familiebedrijf bestaat in 2024 precies een eeuw. Reden voor activiteiten en festiviteiten, maar of volgend jaar de cijfers ook net zo tevreden zullen stellen als de resultaten van afgelopen jaar, is uiterst onzeker. Oorlog en inflatie hangen boven de markt. Toch denkt bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester dat De Goudse op een aantal terreinen uitstekend voorgesorteerd staat.