Kassa zet vraagtekens bij onafhankelijkheid Kifid

In de studio zal algemeen directeur Bas de Groot van Kifid zijn opwachting maken. Ook online klachtenplatform Verzekeringsklachten.nl zegt benaderd te zijn voor een reactie. “Wij hebben de problematiek al twee jaar geleden bij het Kifid en al vijf jaar geleden bij het Verbond van Verzekeraars aan de orde gesteld.”

Nog meer verzekeringsonderwerpen in Kassa: het programma geeft zaterdag tips over hoe je je het beste kunt verzekeren als je op wintersport gaat. Volgende week verschijnt financieel planner Kapé Breukelaar in de uitzending; dan draait het om de vraag wat je het beste met je spaargeld kunt doen, nu de spaarrente ver onder de 1% is gezakt.

(19:05 uur, NPO 1)