Digitalisering en AI hervormen verzekeringsbranche: wat betekent dit voor jou?

Waar de digitalisering voortschrijdt wordt de gigantische impact van AI op verzekeraars en het intermediair alleen maar concreter. Niet voor niets vormt het thema Digitalisering en AI opnieuw een van dé pijlers van AMdag. We praten je bij over de laatste ontwikkelingen op dit vlak: zo ben jij op 17 november helemaal up-to-date als AMdag 2026 aftrapt.

Op het gebied van Digitalisering en AI is er sinds de vorige AMdag weer zo ontzettend veel gebeurd, dat we je graag even bijpraten. Zo kun jij als professional in de verzekeringsbranche tijdens AMdag 2026 alles uit je dag halen; omdat je weet wat er speelt.

Grote softwarepartijen uit de branche innoveren volop

Op softwaregebied blijft de verzekeringsbranche onveranderd in beweging.

Midglas gaat als eerste verzekeraar over naar ANVA 6, het verzekeringsplatform waar ANVA bijna 4 jaar aan heeft gebouwd. Maar die tijd gaat ANVA inhalen, beloofde CEO Max Mouwen: "Ik durf te wedden dat we in de komende 3 jaar meer gaan innoveren dan de 25 jaar hiervoor.”

CCS gooit het op zijn beurt na jaren van ‘zelf bouwen’ over een andere boeg en switchte van build-partner-buy naar buy-partner-build , waardoor de innovatiesnelheid inmiddels fors is verhoogd. En die andere aanpak is volgens CEO Jack van der Velde nodig. "Ons land is ook veel te klein voor pakweg 5 (CCS, ANVA, Blinqx, Keylane en Novulo, red.) aanbieders die allemaal op de top 30 van de AM Top 100 Intermediair mikken en massaal in hetzelfde zouden investeren."

Blinqx Verzekering & Hypotheek zét weer massaal in op AI-ontwikkeling, bijvoorbeeld op het vlak van end-to-end schadeafhandeling. En challenger Novulo biedt met zijn composable strategie verzekeringsbedrijven de mogelijkheid om zélf hun platform te assembleren. Een visie die resoneert: een groei in licentieomzet van 100 procent realiseren is volgens CEO Frank Wille reëel.

Adviseurs wachten niet (meer)

Maar innoveren is allang niet meer alleen en exclusief voorbehouden aan de grote(re) marktpartijen. Nu panelen verschuiven en de markt weer wat te kiezen heeft, ruiken ook de kleinere IT-spelers hun kans.

En de tech-savvy adviseurs die niet meer willen wachten op hun IT-leverancier(s)? Die gaan tegenwoordig zélf aan de slag met AI en bouwen hun eigen tools. Om administratieve werkzaamheden aan uit te besteden. Adviesgesprekken mee op te nemen en om te zetten in adviesrapporten. Mails te prioriteren en upsell-mogelijkheden mee te identificeren. Tools die advieskantoren óók kunnen gebruiken.

Toegegeven: zelf compliant een heel AI-claimplatform ontwikkelen; dát is misschien een (fikse) brug te ver. Maar wat inmiddels wel duidelijk is: technologie bepaalt niet meer per se hoe adviseurs moeten werken. Sterker nog: AI-ontwikkelaars zoals Advey volgen juist de bestaande routines. En dat slaat aan!

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AI als nieuw kanaal

En dan hebben we het alleen nog maar over de interne rol die digitalisering en kunstmatige intelligentie speelt. Maar ook aan de commerciële kant begint de impact van AI inmiddels steeds concreter te worden.

RISK kreeg als eerste Nederlandse financiële partij goedkeuring vanuit OpenAI. ChatGPT-gebruikers stellen in de hun bekende interface vragen over premies en voorwaarden van autoverzekeringen. En autoverzekering.nl (een label van RISK) levert de informatie aan.

En heb je net jarenlang geïnvesteerd in SEO, om zo hoog mogelijk in Google te komen? Nu is er Large Language Model Optimization (LLMO): zichtbaarheid in en vindbaarheid via taalmodellen als ChatGPT, Claude en Gemini. Van ‘autoverzekering afsluiten’ naar ‘Wat gebeurt er met mijn autoverzekering als mijn kind in mijn auto rijdt en schade veroorzaakt?’

Die strijd ligt weer helemaal open.

Digitalisering en AI op de AMdag 2026

Kortom: stilstaan is geen optie. Gelukkig ben je op AMdag 2026 aan het juiste adres voor een flinke portie informatie en inspiratie op het gebied van Digitalisering en AI.

Zo betreedt onderzoeksjournalist Huib Modderkolk het hoofdpodium. Hij kent als geen ander de schaduwkant van moderne technologie, won meerdere journalistieke prijzen en schreef het boek ‘Het is oorlog maar niemand die het ziet', over digitale sabotage en spionage.

Tijdens verschillende partnersessies komen de meest prangende vragen vanuit de branche en indrukwekkendste innovaties aan bod. Over dit programma maken we binnenkort meer bekend. En op de beursvloer tref je alle softwarebedrijven die je ook maar kúnt verwachten.

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Benieuwd wat de toekomst voor jou en je bedrijf in petto heeft? Kom dan naar AMdag 2026. Meld je nu aan : we zien je graag op 17 november 2026 in congrescentrum NBC in Nieuwegein. Tot dan!