Deze verzekeraars en andere partijen ontmoet je op AMdag 2026

Op 17 november zijn er naast collega-intermediairs ook weer vele grote verzekeraars te vinden op de beursvloer. Natuurlijk zijn hoofdpartners ASR, Nationale-Nederlanden en Avero Achmea aanwezig. Wat kun je van hen verwachten en welke andere zakenpartners kun je op AMdag ontmoeten voor een goed gesprek?

De drie hoofdpartners van AMdag zijn ASR, Nationale-Nederlanden en Avéro Achmea. AM sprak eerder dit jaar al uitgebreid met de CEO’s van deze partijen over actuele thema’s en hun vooruitblik op 2027.

Hoofdpartners aan het woord

ASR zag dit jaar het vertrek van CEO Jos Baeten en kijkt met Ingrid de Swart vol vertrouwen naar de toekomst. ASR bereidt zich onder leiding van De Swart voor op de plannen en ambities voor 2027 tot en met 2029. Daarover geeft de verzekeraar op 1 december 2026 meer uitleg. Maar wellicht krijg je in gesprekken aan de stand op AMdag al een kleine preview.

Bij Nationale-Nederlanden sprak CEO David Knibbe afgelopen AMdag over een jaar volop kansen, zowel op de Nederlandse pensioenmarkt als via internationale expansie. Die ambitie past ook in 2026. Daarbij kijkt de verzekeraar nadrukkelijk naar volmachtconstructies. Ze zoeken naar partners. In een interview aan AM gaf Knibbe eerder dit jaar aan dat AI nu al baten oplevert.

Avéro Achmea ziet maatschappelijke betrokkenheid als essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie, aldus CEO Bianca Tetteroo. De verzekeraar gaf in 2026 aan veel te willen doen voor vrouwengezondheid en sloot boekjaar 2025 afgesloten met een hogere winst en groei in bijna alle segmenten. Vooral Schade & Inkomen, Internationaal en het herverzekeringsbedrijf trekken het resultaat omhoog. AI gaat het werk bij Achmea voor iedereen drastisch veranderen liet Tetteroo dit jaar al aan AM weten.

De stands van de 3 hoofdpartners bieden een goed moment om in goede gesprekken terug te blikken én vooruit te kijken. Welke kansen en inzichten bieden hun ontwikkelingen richting 2027 voor adviseurs?

Welke andere partijen en collega's kun je ontmoeten?

Naast de hoofdpartners zijn er nog tal van andere partijen aanwezig op de AMdag. Sommige ken je wellicht al jaren, anderen zijn nieuw of hebben een andere richting ingeslagen. Eén ding hebben ze gemeen: ze willen het gesprek aangaan. Grijp daarom je kans om deze laagdrempelige gesprekken of kennismaking aan te gaan op de beursvloer.

Dit zijn de (op dit moment al bekende) aanwezige partijen:

AFM

AI Automatisering

Allianz

ARAG

Assistent Automatisering

ASR

Avero Achmea

BHB Dullemond

Blinqx

CCS

Centraal Beheer

Certe Assarudeuren

DAS

De Goudse

Dialog group

EY

Felison

Flyct

HBH

Heinenoord

Hiscox

IG&H

Keylane

Klaverblad

Licent

Marshberry

Markel

Nibe svv

NN

Novulo

Onics

ONVZ

OOM Verzekeringen

Paperbox

Petsecur

PwC

Rhion

Risk

Stoïk

Tacstone

VCN

Verdi Groep

Vive

VKG/Nedasco

Voogd & Voogd

W.H. Hienfeld

Yellow Hive

ZekerArbo

Dit overzicht is nog niet volledig. In de loop naar de AMdag 2026 maken we de volledige lijst van standhouders bekend.

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