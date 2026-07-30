Deze verzekeraars en andere partijen ontmoet je op AMdag 2026

De drie hoofdpartners van AMdag zijn ASR, Nationale-Nederlanden en Avéro Achmea. AM sprak eerder dit jaar al uitgebreid met de CEO’s van deze partijen over actuele thema’s en hun vooruitblik op 2027.
Hoofdpartners aan het woord
- ASR zag dit jaar het vertrek van CEO Jos Baeten en kijkt met Ingrid de Swart vol vertrouwen naar de toekomst. ASR bereidt zich onder leiding van De Swart voor op de plannen en ambities voor 2027 tot en met 2029. Daarover geeft de verzekeraar op 1 december 2026 meer uitleg. Maar wellicht krijg je in gesprekken aan de stand op AMdag al een kleine preview.
- Bij Nationale-Nederlanden sprak CEO David Knibbe afgelopen AMdag over een jaar volop kansen, zowel op de Nederlandse pensioenmarkt als via internationale expansie. Die ambitie past ook in 2026. Daarbij kijkt de verzekeraar nadrukkelijk naar volmachtconstructies. Ze zoeken naar partners. In een interview aan AM gaf Knibbe eerder dit jaar aan dat AI nu al baten oplevert.
- Avéro Achmea ziet maatschappelijke betrokkenheid als essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie, aldus CEO Bianca Tetteroo. De verzekeraar gaf in 2026 aan veel te willen doen voor vrouwengezondheid en sloot boekjaar 2025 afgesloten met een hogere winst en groei in bijna alle segmenten. Vooral Schade & Inkomen, Internationaal en het herverzekeringsbedrijf trekken het resultaat omhoog. AI gaat het werk bij Achmea voor iedereen drastisch veranderen liet Tetteroo dit jaar al aan AM weten.
De stands van de 3 hoofdpartners bieden een goed moment om in goede gesprekken terug te blikken én vooruit te kijken. Welke kansen en inzichten bieden hun ontwikkelingen richting 2027 voor adviseurs?
Welke andere partijen en collega's kun je ontmoeten?
Naast de hoofdpartners zijn er nog tal van andere partijen aanwezig op de AMdag. Sommige ken je wellicht al jaren, anderen zijn nieuw of hebben een andere richting ingeslagen. Eén ding hebben ze gemeen: ze willen het gesprek aangaan. Grijp daarom je kans om deze laagdrempelige gesprekken of kennismaking aan te gaan op de beursvloer.
Dit zijn de (op dit moment al bekende) aanwezige partijen:
- AFM
- AI Automatisering
- Allianz
- ARAG
- Assistent Automatisering
- ASR
- Avero Achmea
- BHB Dullemond
- Blinqx
- CCS
- Centraal Beheer
- Certe Assarudeuren
- DAS
- De Goudse
- Dialog group
- EY
- Felison
- Flyct
- HBH
- Heinenoord
- Hiscox
- IG&H
- Keylane
- Klaverblad
- Licent
- Marshberry
- Markel
- Nibe svv
- NN
- Novulo
- Onics
- ONVZ
- OOM Verzekeringen
- Paperbox
- Petsecur
- PwC
- Rhion
- Risk
- Stoïk
- Tacstone
- VCN
- Verdi Groep
- Vive
- VKG/Nedasco
- Voogd & Voogd
- W.H. Hienfeld
- Yellow Hive
- ZekerArbo
Dit overzicht is nog niet volledig. In de loop naar de AMdag 2026 maken we de volledige lijst van standhouders bekend.
Kom naar een dag vol mooie ontmoetingen: meld je nu aan voor AMdag!