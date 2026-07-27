AM wint journalistieke bokaal door snelle groei

AM is de snelstgroeiende journalistieke titel van VMN media in 2026. De redactie van AM werkt sinds 1,5 jaar volgens een nieuwe redactionele strategie en data gedreven aanpak. Sindsdien maakt hét mediamerk voor de verzekeringsbranche een stormachtige groei door. Deze week nam de AM-redactie daarvoor een bokaal in ontvangst.

Voor de beoordeling werd gekeken naar 4 indicatoren: groei van het aantal ingelogde abonnees ten opzichte van 2025, groei van het aantal abonnementen, omzetgroei en het aantal actieve abonnees. Die laatste zijn lezers die gedurende 12 maanden minimaal 3 artikelen per maand lezen.

AM laat op alle 4 de onderdelen een "indrukwekkende groei" zien. Zo is het aantal actieve abonnees in een jaar tijd verdubbeld. Maar niet alleen de percentages stijgen fors. Ook in absolute aantallen behoort AM tot de grootste groeiers binnen VMN media, het grootste business-to-business mediabedrijf van Nederland en ook uitgever van onder meer Cobouw, Distrifood en Vastgoedmarkt.

Hier blijft het niet bij

AM-hoofdredacteur Renske van de Merbel, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe contentstrategie: "Goed luisteren naar onze lezers wordt beloond, zo zien we dat. We zitten als redactie bovenop het nieuws, maar zijn meer verdieping, zoals duiding van marktontwikkelingen, strategische inzichten en best practices, gaan brengen".

En hier blijft het niet bij. Van de Merbel: "We verbeteren onszelf als team continu door data-inzichten. Ook ontwikkelen we binnen onze redactie met behulp van AI inmiddels onze eigen tooling. Relevante inzichten uit allerlei marktbronnen kunnen we hierdoor sneller signaleren en interpreteren". Met een lach: "Maar tips over delicate, heikele kwesties en goede scoops blijven natuurlijk zeer welkom! We behandelen deze met discretie."

Ontmoet de redactie

De ontwikkelingen in de branche gaan snel. Ook zijn er grote uitdagingen, van digitalisering en AI tot een krappe arbeidsmarkt en strengere regelgeving. De redactie heeft zich daarom als onderdeel van de nieuwe redactionele strategie gespecialiseerd in een aantal van deze actuele en urgente thema's en dossiers. Zij horen graag je suggesties. Je vindt hier de contactinformatie van onze redacteuren en voorbeelden van dossiers waarover zij schrijven.