'Eerste leesbril voor je klant? Tijd om vooruit te kijken naar wonen en pensioen'  

Financiële planning voor senioren vraagt om tijdige bewustwording, integraal advies en een passend woningaanbod. Drie experts vertellen welke kansen ze zien voor deze doelgroep. En hoe je als intermediair hier goed op inspeelt. "We merken dat klanten een drempel ervaren om betaald advies te vragen."

Veel ouderen blijven in hun gezinswoning zitten - misschien wel te lang, omdat er geen geschikte seniorenwoning is. Wat betekent dat voor de woningmarkt? De doorstroming stokt en de woningmarkt piept en kraakt. Maar er zijn kansen. Drie experts vertellen welke kansen ze zien: hoe kunnen ouderen wél verhuizen en zelfs een nieuwe hypotheek afsluiten? Martin Hagedoorn manager Product & Business Expertise bij De Hypotheekshop , Patrick d’Hooghe relatiemanager a.s.r. | Aegon Hypotheken en Marcel Warnaar, senior wetenschappelijk medewerker bij het Nibud geven hun visie.

Financiële planning geeft complete plaatje

Warnaar werkt al ruim 30 jaar bij het Nibud. Hij adviseert de overheid over leennormen en de maximale hypotheek voor huishoudens. Daarnaast doet hij veel onderzoek naar financiële vraagstukken. Dankzij die combinatie weet hij precies wat er speelt in de praktijk én in beleid.

Hét moment om na te denken over je pensioen is het moment dat je een leesbril nodig hebt”

Hij vertelt: “Hét moment om na te denken over je pensioen is het moment dat je een leesbril nodig hebt. En pensioen en hypotheek hebben veel raakvlakken. Bij financiële planning kijk je naar het complete plaatje van de klant. Er is sprake van vergrijzing: er komen steeds meer ouderen ten opzichte van jongeren in Nederland én we worden gemiddeld ouder door betere gezondheid en zorg.”

Nederland: de ‘grijze druk’ stijgt door

Op dit moment is de grijze druk rond 35,5%. Wat betekent dat er op 100 werkenden bijna 36 65-plussers zijn. Dat is bijna 21% van onze bevolking. Dat zijn veel ouderen. Warnaar legt uit wat dit voor effect heeft op onze maatschappij de komende jaren. “Uit onderzoek blijkt dat de jongere ouderen nog heel actief zijn en dat die fittere AOW’ers de eerste jaren gebruiken om geld uit te geven en op stap te gaan. De oude ouderen gaan naar verwachting meer zorg vragen.Maar de stap naar een andere woning nemen ze meestal aan de late kant.

Nieuwe pensioenwet: kansen en uitdagingen

Nieuw is dat straks in de nieuwe pensioenwet een klant bij pensionering de mogelijkheid heeft een bedrag in één keer uit de pensioenpot te halen. Dat levert op korte termijn een bedrag vrij te besteden op, maar zorgt er ook voor dat het pensioenbedrag op de lange termijn lager wordt. “Wie pakt de handschoen op om dit goed aan de klant uit te leggen?” vraagt Warnaar zich af. “Het is nu vaak het pensioenfonds dat klanten informeert. Daarnaast kunnen ook de werkgevers vaker een pensioengesprek aan werknemers faciliteren.”

Voorlichting en begeleiding zijn essentieel. We merken ook dat klanten een drempel ervaren om betaald advies te vragen”

Hagedoorn vult aan “Maar ook de overheid kan met een massamediale campagne dit meer bekend maken onder de senioren. Voorlichting en begeleiding zijn essentieel. We merken ook dat klanten een drempel ervaren om betaald advies te vragen.”

Onbekend maakt onbemind

Marcel Warnaar: “Vanuit de actuele cijfers zien we dat er weinig passend woningaanbod is voor ouderen. Daarnaast speelt mee dat deze groep gelijke of lagere maandlasten wil hebben in een nieuwe woonsituatie. Ouderen stromen hierdoor moeilijk door. Terwijl ze wél overwaarde op de huidige woning hebben!” Die overwaarde kunnen ouderen ook gebruiken om financiële ruimte te creëren.

Hagedoorn ziet de trends die Marcel Warnaar noemt ook. Hagedoorn vertelt: “We hebben meer dan een miljoen bestaande hypotheekklanten binnen ons landelijk distributienetwerk met ruim 400 onafhankelijke financieel adviseurs. Gepensioneerden zijn vaker een kwetsbare groep omdat ze niet zoveel meer aan hun inkomen kunnen veranderen. Ze kunnen vaak wel de overwaarde van hun huis gebruiken om financiële ruimte te creëren. Veel oudere klanten denken dat het lastig is om geld uit de stenen te halen. Ze kennen de mogelijkheden onvoldoende en verwachten op oudere leeftijd geen extra hypotheek meer te krijgen."

"Wanneer ze dan toch langskomen voor een adviesgesprek, is er vaak meer mogelijk dan ze vooraf hadden bedacht. Na advies, zien we deze groep geld uit de stenen haalt voor een schenking of lening aan (klein)kinderen, voor een (duurzame) verbouwing in combinatie met het levensloopbestendig maken van de woning. Of men neemt overwaarde op voor leuke dingen of een stuk pensioenaanvulling.”

Martin Haagedoorn: "Veel oudere klanten denken dat het lastig is om geld uit de stenen te halen."

a.s.r. als business partner

Patrick d’Hooghe bedient binnen a.s.r . de hypotheekketens. Niet alleen met als doel om goed bij hen op het schap te liggen, maar ook om het beste in de samenwerking naar boven te halen. Bijvoorbeeld door samen campagnes op te zetten, met brondata te werken en feedback van adviseurs om te zetten in acties.

Patrick d'Hooghe: "Fijn dat we signalen van onze adviseurs kunnen omzetten naar verbeterd acceptatiebeleid."

d’Hooghe vertelt: “De proposities van a.s.r. kunnen zeker helpen. Naast de Startershypotheek en Verduurzamingshypotheek bieden we de Levensrente hypotheek aan voor de klant(en) die de AOW-leeftijd hebben. Deze lening heeft een levenslange vaste rente zolang je in dát huis woont. We brengen het beste van a.s.r. en Aegon bij elkaar. Ook hebben we in onze hypotheekgids vanaf januari 2026 meer financiële ruimte gegeven voor schenk en/of leenconstructies. Mede omdat hier vraag naar is. Fijn dat we zulke signalen van onze adviseurs kunnen omzetten naar verbeterd acceptatiebeleid.”

Oproep aan iedereen in de branche

Financiële planning voor senioren vraagt om tijdige bewustwording, integraal advies en een passend woningaanbod. Het Nibud biedt hiervoor praktische ondersteuning met de online tool: Geldplan Bijna Pensioen . Samenwerking tussen partijen en overheid is en blijft essentieel om ouderen goed te begeleiden bij hun woon- en financiële keuzes. Wij nodigen alle partijen uit om hierin verantwoordelijkheid te pakken en actief bij te dragen aan toekomstbestendige oplossingen. Voor iedereen, met of zonder leesbril.

