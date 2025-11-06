Gesponsord 'We willen ondernemers helpen om problemen te voorkomen'

Esther Jelsma is inmiddels een jaar actief als directeur Commercie, Marketing & Verzekeringen bij ARAG. In dat jaar heeft ze niet alleen haar plek gevonden binnen de organisatie, maar ook een duidelijke visie ontwikkeld op de rol van rechtsbijstand in de zakelijke markt. "Het is een dankbaar vakgebied", zegt ze. "We helpen mensen echt verder. Niet alleen bij conflicten, maar ook om ze te voorkomen."

Na eerdere functies bij een andere rechtsbijstandverzekeraar en een zorgverzekeraar, voelt Jelsma zich weer helemaal thuis in het domein van juridische dienstverlening. " ARAG is een monobrancheverzekeraar met een duidelijke missie: recht toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen. Dat spreekt me enorm aan. We zijn niet alleen een verzekeraar, maar ook een partner in moeilijke tijden."

Grote betrokkenheid

Wat haar direct opviel bij ARAG is de bevlogenheid van de medewerkers. "We werken hier met ruim 800 mensen, waarvan zo’n 550 juristen. De betrokkenheid is groot, de lijnen zijn kort en het menselijke aspect staat centraal. Dat voel je in alles. ARAG is professioneel, maar ook warm en persoonlijk. En dat is precies wat ik zo waardeer."

ARAG gelooft niet in het recht van de sterkste, maar in gelijke rechten voor iedereen. Die overtuiging zit diep verankerd in de organisatie. Jelsma: "We zijn altijd telefonisch bereikbaar. Digitalisering is belangrijk, maar het mag nooit ten koste gaan van persoonlijk contact. Dat is een fundamenteel verschil met andere partijen in de markt."

Juridische problemen voorkomen

Volgens Jelsma is ARAG een familiebedrijf met een ondernemende geest. "We durven te innoveren, nemen risico’s en zoeken continu naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Dat zie je bijvoorbeeld terug in onze nieuwe zakelijke productlijn: ARAG Recht voor Ondernemers ."

De productlijn is heel specifiek ontwikkeld voor zzp’ers en het MKB. Het is niet alleen gericht op het oplossen van conflicten, maar ook het voorkomen van conflicten. "We willen ondernemers helpen juridische problemen te voorkomen. Dat doen we onder andere met onze Service Plus-module." Deze module biedt ondernemers zes uur per jaar de mogelijkheid om te sparren met een jurist, nog vóórdat er sprake is van een conflict. "Denk aan advies over personeelszaken, het opstellen of beoordelen van contracten, algemene voorwaarden of samenwerkingsovereenkomsten. Door vooraf juridisch advies in te winnen, voorkom je veel ellende", aldus Jelsma.

Technologie en expertise

Daarnaast biedt ARAG een zakelijke documentenservice, gebaseerd op deterministische AI, waarmee ondernemers zelf juridische documenten kunnen samenstellen. "En als ze willen, kunnen ze die nog laten checken door een jurist. Zo combineren we technologie met persoonlijke expertise."

Aansluiten bij de behoefte

De markt reageert positief op ARAG Recht voor Ondernemers. Jelsma: "We hebben vooraf uitgebreid onderzoek gedaan onder klanten, adviseurs en volmachten. Daaruit bleek een duidelijke behoefte aan toegang tot laagdrempelig juridisch advies. Zeker omdat een advocaat al snel 250 euro per uur kost. Dan is onze oplossing een stuk toegankelijker."

Volgens Jelsma is het belangrijk dat ondernemers niet alleen verzekerd zijn voor het geval dát, maar ook actief bezig zijn met het voorkomen van juridische risico’s. "Een conflict kan de relatie met een klant, leverancier of medewerker onder druk zetten. Wij helpen om die relatie te behouden, ook als er juridische stappen nodig zijn."

Niet langer een sluitstuk

Rechtsbijstand is nog vaak een sluitstuk in het adviesgesprek, merkt Jelsma op. "Daar willen we verandering in brengen. Door voorbeelden te geven, laten we zien wat er mis kan gaan als zaken juridisch niet goed geregeld zijn, maar ook hoe ze in gesprek kunnen gaan met de ondernemer over het voorkomen van juridische risico’s. Zo helpen we adviseurs om rechtsbijstand actief mee te nemen in hun advies."

Spin in het web

In de adviesmarkt ziet Jelsma duidelijke trends: consolidatie, focus op procesoptimalisatie en digitalisering. Toch blijft de rol van de adviseur cruciaal. "Of hij nu werkt via een volmacht of serviceprovider, de adviseur aan tafel kent de klant. Hij weet wat een ondernemer nodig heeft en kan risico’s goed inschatten."

ARAG gelooft sterk in het faciliteren van deze adviseur. "We zorgen dat onze producten makkelijk te adviseren zijn. Met een beperkt aantal kenmerken kan een offerte worden opgesteld. Daarnaast bieden we kennissessies en opleidingen aan, zodat adviseurs juridische risico’s beter kunnen bespreken."

De verzekeraar wil het voor adviseurs zo eenvoudig mogelijk maken. Zo heeft het de nieuwe productlijn al ingeregeld in alle systeemhuizen van de volmachten en adviessoftware. Jelsma: "Maar het gaat pas echt lopen als de adviseur aan tafel het gesprek voert. Daarom investeren we in persoonlijk contact en ondersteuning."

Een niche met groeipotentie

Rechtsbijstand is een niche binnen de verzekeringsbranche, maar wel een met veel potentie. Jelsma: "Bij bedrijven tot tien werknemers is slechts 33 procent verzekerd voor rechtshulp. Bij zzp’ers is dat zelfs maar 17 procent. Dat betekent dat er nog enorm veel ruimte is om te groeien."

Volgens Jelsma komt dat deels door onbekendheid met juridische risico’s. "Ondernemers denken vaak: voor verzekeringen ga ik naar mijn adviseur, voor juridische zaken naar mijn advocaat. Maar met onze producten kunnen ze voor een relatief lage premie al veel risico’s afdekken."

ARAG wil samen met adviseurs die bewustwording vergroten. "Het is een solide oplossing, betaalbaar en effectief. En als adviseur voeg je echt waarde toe door dit mee te nemen in je advies."

Toekomstplannen

De opkomst van AI en digitalisering biedt kansen, maar vraagt ook om nuance. "Onze juristen voeren jaarlijks 165.000 klantgesprekken. Als AI het gespreksverslag kan maken, scheelt dat enorm veel tijd. Die tijd kunnen ze dan besteden aan hun expertise", vertelt Jelsma. Toch blijft menselijk contact essentieel. "AI kan veel, maar mist empathie en context. Onze juristen kennen de ondernemer, weten wat hem drijft. Dat kun je niet vervangen. AI moet ondersteunend zijn, geen vervanging."

Naast ARAG Recht voor Ondernemers werkt de organisatie aan een collectieve verzekering voor werknemers. Jelsma: "Een soort basisdekking, vergelijkbaar met de zorgverzekering. Daarmee kunnen werkgevers juridische hulp aanbieden als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden." Het doel is om werknemers laagdrempelig kennis te laten maken met juridische hulp. "Denk aan conflicten die verband houden met vrijetijdsbesteding, vakantie, verkeer en medische ingrepen. Zo blijven werknemers juridisch fit en kunnen ze blijven werken."

Voor Jelsma was haar eerste jaar bij ARAG een energieke start. "Ik hoef niet stil te zitten. Er is genoeg te doen, genoeg te verbeteren. Maar bovenal werk ik bij een organisatie die ertoe doet. Die mensen helpt, die persoonlijk is en die gelooft in gelijke rechten voor iedereen. Dat maakt het een prachtig bedrijf om voor te werken."

Dit artikel is gesponsord door ARAG .