Geen standaardverzekering voor de exclusieve Defenders van The Landrovers

Drieduizend manuren per voertuig, waardeontwikkeling tijdens het bouwproces en klanten wereldwijd. The Landrovers uit Amsterdam bouwt custom Defenders met unieke risicoprofielen. Veel verzekeraars durven dat niet aan. OOM Verzekeringen ziet echter kansen in complexe proposities.

In de wereld van gespecialiseerde automotive bestaat er een bijzonder bedrijf dat traditionele verzekeringsmodellen op de proef stelt. The Landrovers uit Amsterdam transformeert standaard Land Rover Defenders tot high-end custom voertuigen ter waarde van 300.000 euro per stuk. Voor verzekeraars betekent dit een uniek risicoprofiel: voertuigen die tijdens het bouwproces exponentieel in waarde stijgen.

Meer dan een hobby

In 2011 ontstond het plan: een oude Land Rover opknappen en ermee naar Kaapstad reizen. Oprichters Daniel en Peter ontdekten al snel dat hun project commercieel potentieel had. "Met allebei twee linkerhanden gingen we aan de slag en zo werden we steeds handiger", vertelt Peter.

Toen bleek dat er op één dag niet één, maar twee potentiële kopers stonden te wachten, wisten ze: dit wordt meer dan een hobby.

Wat begon in een antikraakgarage in Amsterdam, groeide snel uit tot een professioneel bedrijf met klanten over de hele wereld. "We bouwen niet alleen auto's, we creëren ervaringen", zegt Peter. Elke Defender wordt op maat ontworpen en met de hand vervaardigd.

Unieke meesterwerken

The Landrovers transformeert donorauto's tot gepersonaliseerde, unieke meesterwerken. "Het begint met een donorauto, onze goudklompjes, onze ruwe diamanten", zegt Peter, verwijzend naar auto's opgehaald tot ver in Afrika. Rond de donor zit de nieuwe creatie; een geheel nieuw lichaam rond het bestaande chassis. Elk detail, van lak tot materiaalkeuze, wordt nauwkeurig afgestemd op de klant.

"We bouwen niet alleen auto's, we creëren ervaringen", legt Peter uit. "Elke Landrover die onze werkplaats verlaat, vertelt een verhaal en is letterlijk om de klant heen gebouwd. Dat is wat ons onderscheidt van de rest en ook de reden dat we wereldwijd zo succesvol zijn."

"Niets maakt ons trotser dan het zien van onze auto's over de hele wereld", zegt Peter met een glimlach. "Van Nieuw-Zeeland tot aan Hawaii, onze voertuigen brengen mensen samen en creëren herinneringen die een leven lang meegaan."

Bewust risicomanagement

"Toen we net begonnen, als twee jonge honden, waren we ons totaal niet bewust van de risico's van onze business. Dat kwam pas later, toen we een stuk of vijf auto's hadden staan met een waarde van rond de drie ton per stuk", aldus Daniel, mede-eigenaar van The Landrovers. "Onze boekhouder was er om ons in het gareel te houden. Hij was dan ook degene die zei: Jongens jullie hebben nu écht iets staan. Dat moet ook verzekerd worden, anders kun je niet meer zo vrij ondernemen."

Dit besef kwam in volle hevigheid toen een splinternieuw pand achter hen in vlammen opging. "De rook hing letterlijk boven onze panden. Toen dachten we wel: dit hadden wij ook kunnen zijn."

Verzekeringsuitdaging

Een van de grootste risico's waarmee The Landrovers wordt geconfronteerd, is het toevoegen van de waarde aan de auto's tijdens het bouwproces. "We beginnen met een standaard Land Rover Defender, die vaak een relatief lage waarde heeft", legt Peter uit. "Maar tijdens ons proces voegen we aanzienlijke waarde toe aan de auto, aan zowel manuren als aan materialen. Gemiddeld zitten er 3000 manuren in één auto."

Het risico op diefstal of schade aan de voertuigen is daarom een constant aandachtspunt voor het bedrijf. "Het is een angstaanjagende gedachte om te bedenken dat al het harde werk dat we in een auto hebben gestoken, verloren zou kunnen gaan door een diefstal of een brand", legt Daniel uit.

Meedenken én durven

"We wilden een verzekeraar die niet alleen onze risico's dekt, maar die ook met ons meedenkt en ons kan ondersteunen als dat nodig is", zegt Peter. " OOM Verzekeringen is de perfecte keuze voor ons. Ze begrijpen ons bedrijf en zijn toegewijd aan het bieden van de best mogelijke bescherming. Daarnaast zijn zij één van de weinigen die het met ons aandurven. We zijn natuurlijk een compleet gek bedrijf, de meeste verzekeraars vinden dat nogal spannend. Het is toch mega dat OOM dit risico wél aandurft."

"Inmiddels voelen we een enorme verantwoordelijkheid om ons zo goed mogelijk in te dekken tegen die risico's, zodat we ons bedrijf én onze medewerkers kunnen beschermen" legt Peter uit.

Honderd knuffels per dag

Ondernemen betekent risico's managen, maar ook zorg dragen. Vooral voor hun eigen mensen. Daniel, Peter en Frank (compagnon sinds 2018) voelen een sterke verantwoordelijkheid naar hun team: "Zonder hen zouden we niet kunnen doen wat we nu doen. Zo knuffelen we iedereen in de ochtend, en ook weer als de werkdag erop zit. Honderd knuffels op een dag, maar zo waardevol."

Daarnaast investeren ze in fysieke en mentale gezondheid: een gezond ontbijt en warme lunch voor alle medewerkers zijn dagelijkse rituelen.

Ambitieuze toekomstplannen

Ze kijken vol ambitie naar de toekomst. Daniel: "In 2030 willen we nog mooiere en nog betere auto's bouwen, een team hebben dat gezond en gelukkig is en waar we veel plezier mee hebben." Ondernemerschap, creativiteit en zorg gaan hand in hand binnen hun visie.

The Landrovers laat zien dat ondernemersdromen realiteit worden wanneer passie, vakmanschap én passende bescherming samenkomen. Dankzij sterke zakelijke dekking kunnen zij zich vol vertrouwen richten op hun droom: de allervetste Defenders van de wereld bouwen.

