Gesponsord Ontzorgend HR-platform helpt mkb'ers 20% besparen op loonkosten

De meeste mkb'ers hebben geen tijd of talent voor HR-zaken. Het kan ze belemmeren in hun groei, risico's opleveren, en zelfs conflicten met werknemers veroorzaken. Een nieuwe totaaloplossing garandeert een risicoloos werkgeverschap.

De gemiddelde ondernemer doet het liefst waar hij of zij het beste in is. Voor de een is dat het serveren van fijne gerechten in de eigen bistro, voor de ander is dat het ontwerpen van innovatieve software. Toch komen er vaak andere zaken bij ondernemen kijken, zoals de onvermijdelijke boekhouding, fiscale verplichtingen en het beheren van een personeelsadministratie. De meeste mkb’ers zijn niet in de wieg gelegd voor HR-zaken; die slokken tijd op die ze liever aan hun core business besteden. Maar het moet wél gebeuren. En secuur bovendien, anders kunnen er conflicten ontstaan, soms zelfs met rechtszaken tot gevolg.

Om ondernemers te ontzorgen kwam Risi k oloos begin 2023 op de markt, na ruim een jaar ontwikkelingstijd. Deze totaaloplossing is er voor werkgevers die volledig en zorgeloos willen focussen op hun passie, vertelt medeoprichter Robert-Jan de Roos. “Vanuit ons platform wordt hun personeel verloond, betaald en verzekerd voor verzuim tegen één scherp en vast maandtarief. Transitievergoeding en zelfs ontslag kunnen optioneel worden verzorgd, zodat we echt kunnen spreken van een risicoloos werkgeverschap.”

Een ondernemer kreeg een premieverhoging van 50 procent aan zijn broek... Ik dacht: dat kan toch niet waar zijn?”

Met de handige app kunnen gebruikers alle producten en diensten eenvoudig regelen. Ze hebben hun volledige HR-omgeving letterlijk in de broekzak. Het is een logisch gevolg van De Roos’ achtergrond in de ICT. “Ik ontwikkelde en verkocht vroeger sofwareoplossingen voor banken en verzekeraars, waaronder een hypotheekoplossing voor een grootbank In Nederland. Met Risikoloos wilde ik bereiken dat je als werkgever geen handmatige acties hoeft uit te voeren wanneer je bijvoorbeeld snel een verzuimverzekering wilt afsluiten.”

Partnership met Rabobank

Eén van de inspiratiebronnen was een persoonlijke ervaring. “Een bevriende ondernemer kreeg een paar jaar geleden van zijn verzuimverzekeraar een premieverhoging van 50 procent aan zijn broek, nadat hij pech had met een aantal werknemers. Ik dacht: dat kan toch niet waar zijn?” De Roos ging brainstormen met een aantal bekenden, en daar rolde het huidige concept uit. “Het leuke is dat ze nu allemaal betrokken zijn bij de operatie.”

Het jonge bedrijf is trots op de recente strategische samenwerking met Rabobank, die ondernemers de mogelijkheid biedt om via het online platform een financiering te regelen. “In het partnership met zo’n grote financiële partij zien wij een mooie erkenning en het bevordert goed werkgeverschap, zelfs in financieel uitdagende tijden.”

Een van De Roos’ samenwerkingspartners is Mario van der Vleuten, die vroeger een inkooporganisatie had voor hypotheken en levensverzekeringen. Aan hem de taak om een solide, landelijk netwerk van tussenpersonen op te bouwen. “Wij willen gaan werken met professionele tussenpersonen op het gebied van onder meer inkomen, die onze dienstverlening gaan promoten bij hun nieuwe en bestaande klanten. Deze professionals zijn vaak al bekend met verzuimverzekeringen en kennen hun eigen klanten het beste. Wij hebben een aantal unieke eigenschappen in onze propositie waarvan we denken dat daar veel vraag naar is. Een mooi voorbeeld hiervan is dat ook de ondernemer zelf meeverzekerd kan worden.”

Pech met ziekteverzuim

Dat unieke is volgens Van der Vleuten vooral de combinatie van verlonen en verzuimverzekering, met optioneel transitievergoeding en ontslag erbij. “Dit product is uitermate geschikt voor alle bedrijven die gebruikmaken van payrolling. Je kunt best stellen dat ondernemers zo’n 10 tot 20 procent goedkoper uit kunnen zijn in de loonkosten.”

Je kunt best stellen dat ondernemers zo’n 10 tot 20 procent goedkoper uit kunnen zijn in de loonkosten”

Zeker voordelig kan het ook zijn voor de wat kleinere bedrijven die pech hebben gehad met hun ziekteverzuim, zegt Van der Vleuten. “Stel dat je vijf werknemers hebt en vallen er twee uit, dan vliegen de premies omhoog. Bij ons heb je de kans om weer tegen een normale premie in te stappen want wij kijken niet naar de ziektegeschiedenis. Tevens werken wij met een collectieve branchepremie. Daardoor, betaal je een veel gelijkmatiger premie in de toekomst, ook al heb je een keer pech. Dat is een uniek verhaal.”

Organisaties die met payroll werken, hebben hun medewerkers technisch gezien niet in loondienst; ze zijn in dienst bij het payrollbedrijf. Van der Vleuten weet dat werknemers daar soms moeite mee hebben. “In ons systeem blijven de werknemers gewoon in dienst bij de werkgever. Maar dan zonder de administratieve beslommeringen die daar doorgaans bij komen. Dat kun je als intermediair weer communiceren naar je potentiële klanten.” Hij beseft dat het verloningsdeel in deze propositie best als onbekend terrein kan aanvoelen voor adviseurs, en benadrukt daarom: “Het intermediair dat met ons samenwerkt wordt volledig ontzorgd door Risikoloos zelf en onze samenwerkende HR-partners en salarisverwerkers.”

Drempels wegnemen

Risikoloos wil drempels wegnemen die ondernemers ervan weerhouden om personeel in dienst te nemen. De administratieve rompslomp, en de vele ingewikkelde regels en wetgeving ontmoedigt sommigen zelfs van het realiseren van verdere groei. De Roos bevestigt dat vanuit de signalen die hij opvangt. “Momenteel hebben we ongelofelijk veel afspraken met ondernemers die alles willen weten over de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie, red.) en schijnzelfstandigheid. Ondernemers weten nog niet wat de gevolgen zijn en ik denk dat velen in de problemen kunnen raken. Er zijn verhalen van zzp’ers die met terugwerkende kracht ziekte- en pensioengeld eisen van opdrachtgevers. Daarin pakken wij weer een ontzorgende rol met onze alles-in-één-oplossing. Nu nodigen wij het intermediair uit om die boodschap verder de wereld in te helpen.”

