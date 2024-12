Gesponsord Inpact: 'Wij creëren tijd voor de klant met modulaire services, API's en AI'

Oplossingen ontwikkelen waar de techspecialisten van advieskantoren en verzekeraars niet aan toekomen. Dat is de niche van AWI, DDi en Infofolio, die twee jaar geleden fuseerden tot het techbedrijf Inpact. "Onze missie is waarde en efficiency leveren voor onze klanten, zodat zij waarde kunnen creëren richting hun klanten."

Inpact levert met vier productlijnen, Data Services, Product Engines, AI en het Inpact Insurance Platform, dienstverlening waarmee voor haar klanten echt significante efficiency te behalen is. chief product officer Paul Hijmans zegt: “We automatiseren zoveel mogelijk repeterende handelingen. Het doel is niet om mensen weg te automatiseren, maar te zorgen dat onze relaties kunnen focussen op dienstverlening richting hun klanten.” Taseen Akhtar, product owner voor inpact.ai , vult aan: “En zo meer energie van hun werk krijgen.”

Gedegen integratietraject

Voor de integratie en de overstap naar één omgeving heeft het techbedrijf de tijd genomen. Hijmans legt uit: “We willen onze klanten niet belasten met integraties. De huidige dienstverlening en productontwikkeling moet niet tot stilstand komen. In 2023 hebben we een gezamenlijke visie, missie en strategie neergezet. We zijn nu stap voor stap ons plan aan het realiseren.”

Akhtar vult aan: “We hebben een goede manier gevonden om mensen vanuit verschillende bedrijfsculturen op een gedegen manier samen te laten werken. Wij brengen collega’s met de juiste skills en expertise samen in community’s om zo toekomstbestendige productlijnen te bouwen. Met services die voldoen aan de standaarden, eisen en verwachtingen van onze klanten.”

Marktbehoeftes centraal

Inpact ontwikkelt nieuwe technieken die naadloos aansluiting vinden op de architectuur van klanten. “Wij hebben sterke partnerships met diverse softwareleveranciers in de verzekeringsbranche. Onze focus ligt op geïntegreerde oplossingen. Hier is significante efficiency te behalen”, zegt Akhtar. “Daarnaast hebben we klantcommunity’s: we organiseren events en hebben veel interactie met onze klanten. Samen kijken we naar de veranderingen in de markt en wat nodig is om de toekomst goed vorm te geven.”

Taseen Akhtar (rechts): 'Wij geven klanten de middelen om zelf hun offerte-, klantbeheer- én schadeproces te organiseren.'

Modulaire oplossingen en API’s

Dat de behoeftes van de markt leidend zijn, blijkt uit de technologische veranderingen die Inpact doorvoert. Hijmans: “Wij hebben altijd totaaloplossingen met frontends aangeboden. Denk aan klantmappen met alle klantgegevens, inclusief dekking- en schadegegevens, of bijvoorbeeld sluitstraten. Maar onze klanten worden steeds groter en hebben eigen IT-specialisten. Zij hebben juist behoefte aan deeloplossingen en ‘stekkers’ voor integraties en koppelingen. Wij bieden hun de mogelijkheid om met onze API’s modulair aan te sluiten op ons nieuwe Inpact Insurance Platform, waarbij ze kunnen differentiëren in wat ze nodig hebben. Natuurlijk kunnen klanten nog steeds bij ons terecht voor de totaaloplossing, maar de keuze ligt bij de klant.”

“Onze klanten vinden integraties met systeemhuizen en het onderhoud daarvan vaak tijdrovend. Denk aan de UBO-verplichtingen en FISH. Je kan dat allemaal zelf op verschillende plekken in je eigen systemen bijhouden. Of je sluit je aan op ons platform. Wij nemen de integraties uit handen en helpen waar nodig met de workflow van bedrijfsprocessen. Zo hoef je niet steeds opnieuw te stekkeren”, aldus Akhtar.

AI-toepassingen voor de hele verzekeringsstraat

AI biedt efficiencykansen voor alle processen. Als voorbeeld noemt Hijmans de inzet van AI in het overvoertraject: “We bouwen een oplossing om serviceproviders en volmachten te helpen snel van provinciaal naar volmacht over te sluiten. Om dat goed te doen, laten we inpact.ai polisbladen van provinciale verzekeraars uitlezen. Met AI-modellen maken we daar gestructureerde data van. Vervolgens integreren we die data in onze productbeheerapplicatie met alle aanbieders en verzekeringsproducten.”

“Een productbeheerapplicatie scheelt adviseurs veel tijd, omdat alle relevante productinformatie overzichtelijk beschikbaar is”, aldus Hijmans. “Zo kun je gemakkelijk vergelijkingen voor klanten maken, STP verzekeringen afsluiten én totaaladvies geven.”

Akhtar: “Wij geven klanten de middelen om zelf hun offerte-, klantbeheer- én schadeproces te organiseren. Dankzij onze branche-expertise voldoen onze oplossingen aan alle regelgeving.” Dat geldt ook voor de ontwikkeling van large language models (een vorm van generatieve AI). “Je kunt niet meer om ChatGPT heen. Om zulke technieken toe te kunnen passen binnen de strenge Europese regelgeving, laten wij ons ondersteunen door experts uit de branche.”

Hijmans vat samen: “Via de cloud werken onze klanten automatisch met onze nieuwste technieken en updates. Zo kunnen zij zich focussen op hun core business: hun klanten ontzorgen en van goed advies voorzien.”

