Young Professionals gaan gratis naar de AMdag!

Nina van de Poll

Over minder dan een maand is het weer tijd voor hét verzekeringsevenement van het jaar: AMdag 2024! Het event staat weer bol van inspirerende sprekers en bekende onderdelen zoals het populaire First Dates Café. Bovendien zijn er allerlei mogelijkheden om te netwerken en in gesprek te gaan met vakgenoten. Óók voor het talent dat de financiële dienstverlening rijk is.

De AMdag is er namelijk voor álle professionals uit de branche! AM en Young Insurance zijn in 2021 een samenwerking aangegaan. Daarom nodigen we alle Young Professionals uit om op 5 november samen te komen, de banden aan te halen en het netwerk verder uit te breiden op AMdag 2024. Code gratis toegang AMdag Kom je ook naar AMdag 2024? Meld je nu aan! Leden van Young Insurance kunnen zich dan ook gratis aanmelden via de code die in het eigen netwerk wordt gecommuniceerd. Opletten geblazen dus! Zien we je dan?