Pensioenopties: zelf bepalen hoe je leven er straks uitziet

Hoe denk je over je pensioen? Wil je zo lang mogelijk blijven werken, eerder stoppen of misschien alvast wat minder dagen gaan werken? De mogelijkheden op financieel gebied zijn veelzijdig, en steeds meer mensen willen hun pensioen naar eigen inzicht vormgeven.

Voor wie eerder wil stoppen met werken of minder wil gaan werken, kan een overbruggingslijfrente een oplossing bieden. Vaak kan je (een deel van) het lijfrentekapitaal gebruiken voor een overbruggingslijfrente. Dat is een direct ingaande tijdelijke lijfrente waarmee je de periode tot aan je AOW of pensioen overbrugt. Een overbruggingslijfrente is alleen mogelijk voor lijfrentekapitaal dat voor 2006 is opgebouwd.

Onderlinge ´s-Gravenhage (OG) biedt overbruggingslijfrentes aan met een einddatum in het kalenderjaar waarin je 65 jaar wordt óf de AOW-leeftijd bereikt. De ingangsdatum is vrij, dus afhankelijk van de financiële wensen en de hoogte van de lijfrente-uitkeringen, kun je eerder stoppen of minder gaan werken. De terugval in inkomen compenseer je met de periodieke uitkeringen uit een overbruggingslijfrente.

Stoppen met werken op de pensioenleeftijd

Wanneer je op de pensioenleeftijd stopt en direct je inkomen wilt aanvullen, is er de mogelijkheid van een direct ingaande lijfrente. Met het bedrag dat vrijkomt uit je lijfrenteverzekering koop je een uitkerende lijfrente aan. De Onderlinge Direct Ingaande Lijfrente zorgt ervoor dat je elke maand een uitkering ontvangt. Je vult met deze uitkering direct je (pensioen)inkomen aan.

Je hebt daarbij drie mogelijkheden:

Tijdelijke direct ingaande lijfrente: deze keert uit tot de afgesproken einddatum;

Levenslange direct ingaande lijfrente: deze keert uit zolang je leeft;

Een combinatie van beide.

Langer doorwerken

Als je ervoor kiest om langer door te werken en al een lijfrenteverzekering hebt, kan het verstandig zijn om het aankopen van een lijfrente nog even uit te stellen . Dit kan met de Onderlinge Lijfrente, ook voor korte duren vanaf 1 jaar. De rente op kortlopende termijnen is momenteel relatief hoog, waardoor je kapitaal met garantie kan doorgroeien.

Gouden handdrukverzekering

Tot 2014 kon je de ontslagvergoeding ofwel gouden handdruk onderbrengen in een levensverzekering. Veel ex-werknemers stelden zo de aankoop van de periodieke uitkeringen uit tot hun 65 e om de gouden handdruk te gebruiken als (tijdelijke) aanvulling op het pensioen. Deze gouden handdrukverzekeringen bereiken nu de einddatum maar door het opschuiven van de pensioen- en AOW-leeftijden de afgelopen jaren, sluit dit niet meer op elkaar aan.

OG biedt de mogelijkheid om de gouden handdrukverzekering opnieuw uit te stellen of juist te gebruiken voor tijdelijke periodieke uitkeringen om de periode tot het pensioen of de AOW-leeftijd te overbruggen.

FOR lijfrenteverzekering

Met de fiscale oudedagsreserve (FOR) mocht de IB-ondernemer jaarlijks een deel van de winst reserveren voor pensioen. Deze regeling is per 2023 afgeschaft en er kunnen geen toevoegingen aan de FOR meer worden gedaan. Voor op 1 januari 2023 bestaande oudedagsreserves geldt overgangsrecht. Deze reserves worden dus behandeld zoals voorheen.

De FOR is een boekhoudkundige reservering. Als je via de FOR reserveert op de balans wil dit nog niet zeggen dat je het geld ook op een bankrekening vastzet voor je oudedag. Het is de bedoeling dat de oudedagsreserve wordt omgezet in een lijfrente. Het is daarom verstandig om daadwerkelijk geld apart te zetten en niet te wachten tot het moment van staking.

Je FOR kan je ook bij OG omzetten in een lijfrenteverzekering. Dan gelden de regels die voor lijfrentes van toepassing zijn. Lijfrentes worden belast in box 1 maar die belasting wordt pas betaald als de lijfrentetermijnen worden uitgekeerd.

Kort voor je pensioen nog opbouwen

Ook kort voor je pensioen kan je nog opbouwen. Sinds de introductie van de Wet Toekomst Pensioen is de jaarruimte en reserveringsruimte flink toegenomen en dat biedt extra mogelijkheden.

Met een lijfrente maak je optimaal gebruik van je jaarruimte en reserveringsruimte in de jaren vóór je pensionering, en verlaag je tegelijkertijd je belastbaar inkomen. Dit is vooral interessant als je huidige belastbare inkomen in een hogere belastingschijf valt dan het inkomen dat je ontvangt wanneer de uitkeringen beginnen. Vanaf je AOW-leeftijd gelden immers lagere belastingtarieven. Hoe dit voor jou uitpakt, hangt af van de hoogte van je belastbaar inkomen. Je beperkt hiermee de te betalen inkomstenbelasting en bouwt tegelijkertijd extra ‘pensioen’ op, bij voorkeur met garantie. Kort voor je pensionering wil je immers zo min mogelijk risico nemen, en dan is een gegarandeerd kapitaal wel zo prettig. Met het bedrag dat je op deze manier reserveert, ben je verplicht om uiterlijk vijf jaar nadat je de AOW leeftijd bereikt een direct ingaande lijfrente aan te kopen. De looptijd van de uitkering moet minimaal vijf jaar zijn.

Garantie en maatschappijwinstdeling

Bij OG zijn alle lijfrenteproducten gegarandeerd, wat betekent dat je altijd het afgesproken bedrag ontvangt. En in geval van winstdeling, krijg je mogelijk een extra bedrag bovenop je verzekering, dat ook weer gegarandeerd is.

