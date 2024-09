Partnerparade AMdag 2024. In de spotlights: Allianz

Nina van de Poll

In deze serie richten we de spotlights op diverse partners die op 5 november aanwezig zijn op de AMdag in De Fabrique in Utrecht. Deze week richten we onze aandacht op Allianz, een wereldwijde speler in de financiële dienstverleners.

Allianz maakt dit jaar zijn terugkeer als partner op de AMdag! De belangrijkste reden voor deze terugkeer is de mogelijkheid om bestaande relaties verder te versterken en nieuwe contacten te leggen binnen de branche. De AMdag biedt hiervoor een unieke kans dankzij de informele en toegankelijke sfeer waarin professionals uit de hele sector elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. Lees ook: 'Ben jij Juffrouw Polis, mag ik met jou op de foto?!' Invulling AMdag: inspireren en verenigen

Op de AMdag is Allianz breed vertegenwoordigd met diverse productlijnen waaronder Schade, Leven, en Inkomen, zowel zakelijk als particulier. Allianz is al jaren sponsor van de olympische en paralympische spelen en is in Nederland sponsor van het Watersportverbond en TeamAllianz. Zo ook van het nationale zeilteam met onder anderen Marit Bouwmeester, de meest succesvolle olympische zeilster ooit. Op de Allianz-stand vertellen ze hier graag meer over. Bezoekers kunnen bij de stand van Allianz onder andere (water)sporters bewonderen op tv-schermen. Ook zijn er leuke items beschikbaar, zoals olympische rugzakken en T-shirts!

Allianz is een wereldwijde speler in verzekeringen en financiële dienstverlening, met 125 miljoen klanten in bijna 70 landen en met meer dan 157.000 medewerkers. In Nederland biedt Allianz via adviseurs verzekeringsproducten en -diensten voor particulieren, zelfstandigen, het mkb en grote ondernemingen. Van autoverzekering tot arbeidsongeschiktheidsverzekering en van overlijdensrisicoverzekering tot ondernemerspensioen.