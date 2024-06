Partnerparade AMdag 2024. In de spotlights: Centraal Beheer

In deze serie richten we de spotlights op diverse partners die op 5 november aanwezig zullen zijn op de AMdag in De Fabrique in Utrecht. Deze week richten we onze aandacht op een naam die eigenlijk geen introductie behoeft: Centraal Beheer.

In november is Centraal Beheer voor de tweede keer als partner aanwezig op de AMdag. Tijdens dit evenement willen zij het intermediair kennis laten maken met het uitgebreide scala aan oplossingen dat ze de adviseurs te bieden hebben. De AMdag biedt Centraal Beheer een unieke mogelijkheid om op één dag in contact te komen met heel veel (nieuwe) branchegenoten, elkaar te spreken én te enthousiasmeren.

Servicepunt op de AMdag

Centraal Beheer wil er op de AMdag zijn als hét servicepunt voor de adviseur. Of je nu je spullen veilig wilt opbergen, je even wilt opfrissen, op zoek bent naar een snack of een ladder in je panty hebt: bij de stand van Centraal Beheer ben je hoe dan ook aan het juist adres!

Over Centraal Beheer

Met de slogan 'Even Apeldoorn bellen' is Centraal Beheer al 115 jaar een begrip binnen de financiële dienstverlening. Ze bieden oplossingen voor zowel particulieren als ondernemers, op het gebied van onder meer hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen en pensioenproducten binnen de derde pijler. Centraal in hun missie staat het bieden van financiële- en woonoplossingen voor nu, straks én later.

