De AMverzekeringsrally 2024 door het Brabantse landschap: de foto's

Redactie

Vorige week dinsdag verschenen ruim 45 dolenthousiast equipes aan de start van de derde AMverzekeringsrally. Dit jaar leidde de route door het prachtige Noord-Brabantse landschap. Vanuit Beachclub Sunrise in Best naar Kasteel Maurick in Vught en terug was er opnieuw een uitdagend rallyparcours uitgestippeld en bleek de competitie andermaal pittig. Uiteindelijk kan er maar één de beste zijn!

Delen

Fraaie editie door Brabant Alle ingrediënten waren dit jaar aanwezig om van de AMverzekeringsrally 2024 een succes te maken. Men nemen: meer dan genoeg enthousiaste equipes, hier en daar wat zon, zo nu en dan wat regen, opspattende modder, prachtige natuur, een uitdagend parcours én een tussenstop op één van de prachtigste locaties van Brabant: Kasteel Maurick in Vught, vlakbij Den Bosch. Al dat gerace, gepuzzel en gemeet werd na terugkomst in Beachclub Sunrise in Best (onder de rook van Eindhoven) beloond met een heerlijke barbecue en dito borrel. En voor sommige teams ook nog eens met een prijs.... En de winnaars zijn... De drie beste teams van de AMverzekeringsrally 2024 die met een felbegeerde bokaal thuiskwamen waren: Eerste plaats: René van der Borch tot Verwolde & Nol Römer

Tweede plaats : Marijn Moerman & Ronald van Weelde

Derde plaats : Ron Kruiswijk & Mark Reus De foto's! Gelukkig hebben we de foto's nog. Blik rustig terug op de AMverzekeringsrally 2024. Wellicht ben je zelf ook op de gevoelige plaat vastgelegd! Op zoek naar je equipe? Heb je je eigen equipe nog niet terug weten te vinden? De kans is levensgroot dat je jezelf tussen de foto's hieronder wel weet te spotten!