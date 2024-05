Gesponsord Automarkttrends en de invloed ervan op verzekeringen

Dat de autoverzekering een van de meest afgesloten verzekeringen is, is niet bepaald verrassend. In 2022 was de verzekeringstak van motorrijtuigen in Nederland goed voor zo'n € 6,2 miljard. Dat komt neer op zo'n 40 procent van de schadeverzekeringsmarkt en lijkt er de komende jaren zeker niet minder op te worden.

Als er een markt onderhevig is aan veel ontwikkelingen, dan is het wel die van auto’s. En die ontwikkelingen drukken een flinke stempel op de verzekeringsbehoeften van bestuurders. Van elektrisch tot occasion, Klaverblad licht de belangrijkste markttrends uit en de invloed ervan op verzekeringen.

Hoewel Nederland het land van de occasions is, waren er volgens het CBS op 1 januari 2024 1,7 procent meer personenauto’s dan het jaar daarvoor. En aan de 9,1 miljoen personenauto’s die er rondrijden, dragen elektrische auto’s een steeds grotere steen bij. Vooral zakelijke gebruikers stappen steeds vaker over op het duurzame alternatief voor fossiele brandstoffen.

Zakelijk én elektrisch

Nieuwe auto’s worden met name gekocht voor zakelijke doeleinden. Volgens het CBS steeg in 2023 het aantal zakelijke personenauto’s met 4,3 procent, tegenover een stijging van 1,3 procent van particuliere personenauto’s. Dat een steeds groter wordend percentage daarvan elektrisch wordt, is met 2035 in het vizier een logische ontwikkeling; vanaf dat jaar moeten alle nieuwe auto’s die verkocht worden elektrisch zijn. Ten opzichte van januari 2023 is het aantal elektrische en hybride auto’s in een jaar tijd met 31,2 procent gestegen. In Nederland is daarmee nu ruim 1 op de 7 personenauto’s elektrisch of hybride.

En daar blijft het de komende tijd niet bij. Kenniscentrum ElaadNL voorspelt dat in 2035 de helft van de auto’s elektrisch is. Dat brengt andere verzekeringstechnische uitdagingen met zich mee. Zo was er de afgelopen jaren al een stijgende lijn waarneembaar in de diefstal van laadsnoeren en komen bepaalde soorten pech vaker voor bij elektrische auto’s. Dat heeft niet alleen te maken met de accu. Elektrische auto’s zijn bijvoorbeeld veel minder vaak uitgerust met een extra wiel en de ontgrendeling van de laadkabel werkt niet altijd even goed bij alle weersomstandigheden. Daarbij zijn er volgens Bovag de komende jaren wel minder schades, maar stijgen de kosten per schade flink. Bij elektrische auto’s geldt dat in het bijzonder, omdat het herstel complexer is door de nieuwe systemen en het technisch personeel steeds schaarser wordt.

Van markttrends tot autoverzekering

Het is voor een verzekeraar belangrijk om markttrends nauw te volgen en te vertalen naar actuele producten. Klaverblad introduceerde onlangs een nieuw autoproduct dat naadloos aansluit op de wensen en behoeften van adviseurs en hun klanten. Zo is de autoverzekering er juist ook voor zakelijke bestuurders, met of zonder elektrische auto. Bijvoorbeeld door de uitgebreide nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling voor drie jaar, het feit dat accessoires zoals een laadsnoer meeverzekerd zijn, maar ook door de aantrekkelijke tweede-gezinsautoregeling.

Occasionverkoop neemt toe, volledig casco ook

Een auto is na het huis voor gezinnen vaak de grootste kostenpost. Cijfers uit 2022 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) toonden dat 21 procent van de huishoudens twee auto’s ter beschikking heeft. Nederlanders, met name particulieren, kopen daarbij bovengemiddeld veel occasions. In 2023 kochten ze zelfs meer occasions dan het jaar daarvoor, onthullen cijfers van dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive. In totaal werden er dat jaar 1,29 miljoen gebruikte auto’s aan particulieren verkocht.

Ook de eerste maanden van dit jaar lieten alweer een flinke stijging in occasionverkoop zien. Dat lijkt overigens niet te betekenen dat steeds meer particuliere bestuurders dan ook voor de goedkopere WA-verzekering gaan. Volgens de Datamonitor autoverzekeringen van de financiële vergelijkingssite Geld.nl was beperkt casco in 2023 iets populairder in 2023 dan in 2022. Bijna de helft koos in datzelfde jaar zelfs voor volledig casco. Ook bij Klaverblad is er de mogelijkheid om een auto tot een leeftijd van twintig jaar volledig casco of beperkt casco te verzekeren. Gebruikmaken van de aanschafwaarderegeling kan daarbij als de auto bij de start van de verzekering niet ouder was dan zestig maanden.

Dit artikel is gesponsord door Klaverblad Verzekeringen