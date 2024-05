Zo ziet onze wereld er in 2040 uit

We hebben nog steeds geen vliegende auto's. Maar we zijn wel dichtbij! We kunnen met onze ogen dicht inparkeren. We maken alvast een logeerkamertje klaar voor onze huisrobot. En we vliegen dan wel nog niet naar kantoor, maar wel naar Mars.

De toekomst ontwikkelt zich in razend tempo. Wat betekent dit voor jouw werk als financieel adviseur? Wat betekent dit voor Monuta ? Ruud van der Wal, manager Intermediaire Distributie bij Monuta, blikt een kleine twintig jaar vooruit.

In 2040 leiden we ons leven steeds meer digitaal met virtuele vrienden. We spreken niet meer met elkaar af, maar we zijn ‘connected’. En de top 10 van meest gevraagde banen in 2040? Die bestaan nu nog helemaal niet. Denk aan cybersecurity-analist, ruimtetoerisme-gids of ethiekadviseur voor kunstmatige intelligentie.

Ik zet graag wat cijfers op een rij

In 2012 werkte 50 tot 60 procent van de mensen nog op kantoor. In 2040 werkt 90 procent vanuit huis. De wereldbevolking bedroeg in 1950 2,5 miljard. In het jaar 2000 waren we met 6 miljard. En in 2040 zijn we met 10 miljard. De levensverwachting in 1850 was 40 jaar, in 1925 was dit 62 jaar en in 2000 78 jaar. In 2040 worden we 125 jaar. En we zien eruit als iemand van 50.

Dan maar de lucht in

Wereldwijd overlijden er in 2040 1,8 personen per seconde.Dat betekent ook dat het milieu nóg meer onder druk komt te staan. Begraven en cremeren vragen in 2040 dan ook zo veel van ons milieu, dat we op zoek gaan naar alternatieven. Hiervoor gebruiken we de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Zo kun je er in 2040 voor kiezen om simpelweg de ruimte in te worden geschoten.

Je hoeft alleen nog maar uit te loggen

Iedereen heeft in 2040 een geïmplanteerde chip. Daarop is je DNA-profiel opgeslagen. Je weet precies hoe oud je wordt. En een uitvaart wordt altijd helemaal volgens jouw wensen geregeld. Alles staat netjes op de chip, welke muziek je wilt, welke drankjes, of je de grond of de ruimte in wilt. En natuurlijk is hierop ook te zien hoe dit betaald wordt. En je overlijden? Dat kun je ook plannen. Je kunt dus gezellig je eigen afscheidsfeestje vieren. En als het dan eenmaal zover is, is het gewoon een kwestie van uitloggen...

Wat betekent dit voor jou?

Wat betekent dit alles voor jouw werk als financieel adviseur? Wat betekent AI voor ons werk? Ik heb in deze blog geprobeerd een heel klein tipje van de toekomstsluier op te lichten. Maar het blijft speculeren natuurlijk.

