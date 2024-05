Gesponsord 'Wij bedienen de ultieme liefhebber van bijzondere auto's'

Het gebruik van oudere motorvoertuigen wordt steeds meer ontmoedigd. Toch blijft de belangstelling voor klassiekers groot. Mensen zien ze niet zozeer, of alleen, als investering, maar zijn vooral liefhebber. Hiscox biedt voor deze gepassioneerde eigenaren oplossingen, of het nu gaat om één exemplaar of hele collecties. En voor de nieuwe klassiekerverzekering heeft de verzekeraar goed geluisterd naar het intermediair.

Nederland telt ruim 217.000 auto’s van ouder dan veertig jaar: de echte oldtimers. Deze rijden gemiddeld 1.800 km per jaar. Daarnaast zijn er bijna een miljoen youngtimers. Auto’s tussen de twintig en veertig jaar oud. Maar director Art & Private Clients Jeroen Opstelten rekent zich niet rijk: “Dit zijn niet allemaal potentiële klanten. Veel mensen hebben deze auto’s omdat ze nog goedkoop zijn in de wegenbelasting en rijden ze helemaal op. Daar richten wij ons niet op. Maar naar schatting zo’n 15 procent van de eigenaren van youngtimers bezit zo’n voertuig hobbymatig en zit bij ons op de juiste plek.”

Dat segment heeft een belangrijke gemene deler. “Wij bedienen de ultieme liefhebber. Of iemand nu een MG B heeft om aan te sleutelen, een limited edition Bugatti of een hele collectie van klassiekers en future classics”, zegt Luc Tielbeek, sales underwriter Art & Private Clients.

Hiscox classic car portal

“Wij hebben met veel adviseurs gesproken. Hun klanten zijn veel meer met gevoel betrokken”, benadrukt Opstelten. Om adviseurs te ondersteunen en de drempel voor minder dure voertuigen te verlagen, heeft de verzekeraar goed geluisterd naar hun wensen. Tielbeek: “Naast casco bieden we nu ook WA aan. Voor stilstaande collecties is alleen casco geen probleem. Maar door nu ook WA aan te bieden, maken we de verzekering laagdrempeliger voor alle klanten.”

Daarnaast is er een online portaal voor aanvragen en polisbeheer ontwikkeld, en krijgen adviseurs in de toekomst toegang tot een gratis online service waarmee de waarde van klassiekers tot 100.000 euro kan worden bepaald. Dat maakt het voor de tussenpersoon en de klant nog makkelijker om de auto te verzekeren tegen een vaste waarde, en hoeft er geen taxateur te worden ingeschakeld.

“De adviseur kan met de klant zelf aan de knoppen draaien. WA/Allrisk dekking is de standaard, maar sommige klassiekers wil men alleen ‘static’ verzekeren. Of alleen tegen brand en diefstal, zonder rijrisico”, zegt Tielbeek. “Heeft de adviseur vragen of is er meer afstemming nodig voor bijvoorbeeld grotere collecties, dan helpen wij om tot de juiste propositie te komen.” En door een deel van de vraag te automatiseren, houdt de adviseur meer tijd over om de klant te adviseren .



Zelfs naar Modena

Er zijn veel aanbieders van klassiekerverzekeringen, maar vaak zijn dit aangepaste autoverzekeringen. En dat levert voor de echte liefhebber mogelijk beperkingen op. Opstelten: “Wij begrijpen dat mensen de auto rijdend willen houden. Heb je de auto helemaal laten restaureren, dan wil je dat de auto naar die restaurateur gaat bij schade. Een klassieke Ferrari zelfs naar Modena.”

Het standaardaanbod in de markt dekt niet altijd rally’s. “Wij sponsoren en rijden rally’s en zijn internationaal vertegenwoordigd bij talloze evenementen in de klassiekerwereld. Denk aan de Tulpenrallye, de London to Brighton Veteran Car Run, de Mille Miglia en natuurlijk de AM Verzekeringsrally. Door rally’s te rijden en met deelnemers te praten, kun je je beter inleven in hun behoeftes”, vindt Opstelten.

Schade-expert als detective

Ook de schade-expertise vraagt om een specialistische aanpak. Opstelten trekt de vergelijking met kunst: “Als je schade hebt aan een Van Gogh, dan haal je daar een andere expert bij dan bij schade aan meer regulier werk.”

Tielbeek illustreert de noodzaak verder: “Een auto met meer dan tachtig jaar historie werd in een dure trailer vervoerd naar een rally. De trailer werd onderweg gestolen, waarschijnlijk zonder dat de daders wisten wat voor auto erin stond. De vraag is: hoe ga je met de expertise om? Zet je een autoschade-expert in, of is de expert juist meer een detective? Wij zijn gewend hiermee om te gaan en de auto is inmiddels teruggevonden.”

Meer auto’s op één polis

Het begrip voor eigenaren uit zich ook in de mogelijkheid om meer auto’s op één polis te verzekeren. Tielbeek: “Zie het als een horlogecollectie. Je draagt er altijd maar één. Zo kun je ook niet in meer dan één auto tegelijk rijden. Dat vind je bij ons terug in je premie.” Daarnaast biedt Hiscox uitgebreide hulpverlening en zelfs dekking voor memorabilia, zoals emaillen borden en antieke benzinepompjes.

Klassiekers worden vrijwel overal met open armen ontvangen, weet Opstelten. “In Frankrijk klappen hele gezinnen als er een parade van klassieke auto’s voorbij komt.” Tielbeek voegt toe: “Juist de bijzondere voertuigen blijven uiteindelijk over en daardoor zal de verzamelwoede alleen maar toenemen.” En daarmee de behoefte aan specialistisch advies voor de juiste verzekering.

