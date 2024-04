Gesponsord 'Alle kennis en schaalgrootte van Van Lanschot Kempen zetten we in voor Evi'

De wereld van adviseurs en verzekeringen is niet nieuw voor Maarten Edixhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen. Hoe kijkt hij naar pensioenopbouw en aanvullend pensioen onder de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen? "De generatie hiervoor hoefde veel minder zelf te doen."

Maarten, jij bent voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen, dus verantwoordelijk voor het grote geheel waar ook Evi deel van uitmaakt.

“Dat klopt, wij zijn in de hele breedte ondersteunend met oplossingen die mensen helpen om financieel langer gezond te leven. Als je kijkt naar Evi, dan is dat aanbod bij uitstek geschikt om relatief eenvoudige oplossingen van hoge kwaliteit aan te bieden, tegen scherpe tarieven. De kosten zijn van invloed op de hoogte van het uiteindelijke pensioen, dus belangrijk om op te letten. Met een goede online dienstverlening voor de adviseur en voor de klant. En tegelijkertijd een mooi duurzaamheidsprofiel. In het grotere geheel past dat weer goed, omdat wij bij Van Lanschot Kempen streven naar opbouw en behoud van vermogen voor de lange termijn.”

Van Lanschot Kempen is een van de oudste onafhankelijke financiële instellingen ter wereld, bijna 300 jaar oud. Hoe leg jij de relatie met Evi uit? Dat is toch het jongere zusje.

“Nou ja, dat zusje is – zeker na het samengaan met het online beleggingsplatform van Robeco – inmiddels een jongvolwassen vrouw geworden. Het mooie is dat Evi met Van Lanschot Kempen als fondsbeheerder een diepe beleggingsexpertise kan aanbieden. Een ander punt is dat wij al lang actief zijn in de pensioenmarkt, naast de beleggingsexpertise hebben we veel kennis in huis via ons fiduciaire management voor pensioenfondsen. Die schaalgrootte en investeringen in kennis en technologie vertalen we door naar onze individuele klanten. Met deze expertise in huis en onze persoonlijke online dienstverlening kunnen we onafhankelijke financieel adviseurs goed van dienst zijn.”

Je komt uit de verzekeringsbranche, werkte bij Aegon en Zwitserleven, dus je kent de adviseursmarkt.

“Ik weet vanuit die achtergrond dat het moeilijk is om particuliere klanten te bereiken als het gaat over pensioen, ze zijn er niet graag mee bezig. Adviseurs spelen een belangrijke rol om dit probleem op te lossen. Vaak kunnen ze aan de adviestafel hun klanten net dat extra duwtje in de rug geven om iets aan hun pensioen te doen. Tegelijkertijd ligt daar een enorme kans. Steeds meer mensen gaan in de toekomst individueel opbouwen en die hebben advies nodig. Daar willen we graag op inspelen, samen met de adviseur.”

Onze samenleving wordt individueler, is het daarom zaak dat je ook individueel voor je (aanvullende) pensioen gaat zorgen?

“Ja, absoluut. Dat wordt met de nieuwe pensioenwet nog belangrijker. Je ziet de beweging van gegarandeerde pensioenen naar zogenaamde beschikbare premiepensioenen, waar de hoogte van het pensioen veel meer bepaald wordt door het beleggingsrendement. De generatie voor ons hoefde veel minder te doen, omdat bijna iedereen in loondienst was. Ik erken dat het soms lastig is, want alles wat je spaart of belegt voor later gaat immers ten koste van wat je nu kunt uitgeven. Maar voor het enorme aantal zzp’ers en ondernemers is pensioen iets wat ze niet moeten negeren.”

Ben jij voor een verplichting voor die laatste groep?

“Daar heb ik lang over nagedacht, maar ik ben niet voor een verplichting. Dat vind ik niet bij de aard van zzp'ers passen. Ik ben wel voor maximale voorlichting en het fiscaal faciliteren van advies en inkomen verschuiven van nu naar later, dus na de pensioendatum.”

Hoe belangrijk is goed advies daarbij?

“Dat is ontzettend belangrijk, gebaseerd op de kennis van de adviseur en het vertrouwen dat de klant in die persoon heeft. Pensioen is complexe materie voor de meeste mensen. Er is ooit onderzoek geweest dat aantoonde dat Nederlanders nog liever stofzuigen, dan met hun pensioen bezig zijn. Het is een zogeheten low interest product. Daarnaast brengt beleggen risico’s met zich mee. Klanten kunnen (een deel van) hun inleg verliezen. Dus de adviseur is cruciaal in het selecteren van een aanbieder met een oplossing die aansluit bij de klant. Het is dan aan ons om de afhandeling zo eenvoudig mogelijk te maken. Wij zijn een stabiele partij, gericht op persoonlijk contact, maar we adviseren de klant niet; dat maakt Evi aantrekkelijk voor de adviseur.”

Tot slot, ben je zelf klant bij Evi?

“Ik ben in feite als bestuurslid ook zzp’er, met een opdracht voor vier jaar. Dus toen ik met deze baan begon ben ik voor mijn pensioenopbouw inderdaad klant geworden. Dat was wel een nuttige ervaring, in de praktijk ervaar je zo’n proces toch anders dan in theorie. Maar ik moet zeggen dat het eenvoudig ging, met een goede en vooral persoonlijke benadering.”

