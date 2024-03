Adfiz-winnaar Florius: energiebespaarcheck springt in het oog (video)

De winnaar van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024 in de categorie Duurzame ontwikkeling is Florius met Duurzame innovatie.

In deze winnaarsvideo komt Florius-directeur Karin Polman aan het woord. Zij vertelt over de Verduurzaam Hypotheek van Florius . Die is weliswaar niet nieuw, maar wel fors vernieuwd. En dat is de reden dat het product dit jaar een van de winnaars van het Adfiz Prestatie Onderzoek.

In het oog springt dat Florius een online energiebespaarcheck en een persoonlijk verduurzamingsadvies aanbiedt door een externe partij. Als onderdeel van de ondersteuning maakt Florius adviseurs bovendien attent op klanten binnen de portefeuille waar vermoedelijk veel verduurzaming mogelijk is. En dan is er nog het tijdelijke aanbod van Florius om het nieuwe energielabel gratis vast te stellen nadat er verduurzamingsmaatregelen zijn doorgevoerd.

