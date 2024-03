Adfiz-winnaar Dazure: alles rondom voogdij in één keer geregeld (video)

De winnaar van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024 in de categorie Klantbelang is Dazure met GoedIdee VoogdijVerzekerd. Hiermee zegt Dazure de eerste echt complete oplossing bieden om kinderen én de voogd/overblijvende ouder na een overlijden financieel te verzorgen en de nalatenschap praktisch te regelen.

Dazure zag dat slechts 16 procent van de mensen alles rondom overlijden en voogdij echt goed heeft geregeld. Vaak blijft het liggen omdat ze opzien tegen de kosten en de gang naar een notaris. In deze video legt Dazure-directeur Indra Frishert uit hoe adviseurs met een laagdrempelig product alles in één keer goed voor hun klanten kunnen regelen.

Bekijk de video: