Dazure speelt met voogdijpakket in op onvoorspelbare toekomst

Een onverwachte wending in het leven zet iemand vaak tot het nadenken over de toekomst van dierbaren. Voor mede-eigenaar Indra Frishert van Dazure reden een totaalpakket voor voogdijverzekering te introduceren. Voor rust in het heden én om voorbereid te zijn op de onvoorspelbare wegen van de toekomst. "Mensen denken dat dergelijke situaties hen niet zullen overkomen." Vijf vragen aan Frishert.