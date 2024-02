Gesponsord 'Vernieuwde BedrijvenOpvangPolis is gemakkelijk alles-in-één-pakket'

De afgelopen maanden heeft serviceprovider VKG hard gewerkt aan een nieuwe aanvraagmodule voor zakelijke verzekeringen. De vernieuwde BedrijvenOpvangPolis is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en snel. "Wij zijn trots op het eindresultaat en ik ben ervan overtuigd dat adviseurs hier heel blij van worden", zegt productmanager Rob Kerssens.

“Met onze slimme en gebruiksvriendelijke aanvraagmodule kunnen adviseurs snel en efficiënt een premievergelijking maken”, vertelt Kerssens. De nieuwe BedrijvenOpvangPolis zet een breed aanbod verzekeringen overzichtelijk naast elkaar. Hier besparen adviseurs veel tijd mee. Het proces wijst zich vanzelf.

In minuten offerte bij de klant

Berrie Langerak is als senior acceptant zakelijk nauw betrokken bij de ontwikkeling van de module en legt uit hoe die werkt. “Met slechts enkele vragen ziet de adviseur een overzichtelijke weergave van de premies, dekkingen en voorwaarden. Vanuit de KvK kunnen gegevens van de relatie worden overgenomen. De berekening kan vervolgens meteen als offerte naar de klant worden gestuurd – met het eigen logo van de adviseur erop. En dat allemaal binnen enkele minuten.”

Bij de aanvraag van bijvoorbeeld een zakelijke autoverzekering komt die snelheid goed van pas. Een adviseur zet via de aanvraagmodule vlot de verschillende zakelijke autoverzekeringen voor zijn of haar klant op een rij. De klant maakt de keuze en met een aantal muisklikken is de verzekering afgesloten. "De adviseur heeft met de BedrijvenOpvangPolis een krachtige tool in handen om zijn zakelijke klanten zo goed mogelijk te verzekeren."

Volledig digitaal

Het hele aanvraagproces kan volledig digitaal worden afgewikkeld, vertelt Langerak. "De klant ontvangt de offerte in de mail en kan deze digitaal goedkeuren en aanvragen. Je kunt dus binnen enkele minuten de stap maken van een offerte naar een geaccordeerde aanvraag. Dat is precies wat adviseurs van ons vragen. Zij willen het proces snel kunnen doorlopen. Adviseurs en klanten hebben het druk, dus hoe efficiënter het werkt, hoe fijner dat is voor hen.”

VKG besteedt veel aandacht aan de klantreis. Kerssens: “Als adviseurs vragen hebben, kunnen ze rechtstreeks contact met ons opnemen. Dat kan via de ingebouwde communicatiefunctie in de module en dan kom je direct bij de juiste VKG-collega’s terecht. Bellen is natuurlijk ook mogelijk, want persoonlijk contact blijft belangrijk.”

Eenvoudig maatwerk aanvragen

Langerak: “Zakelijk verzekeren vraagt soms om maatwerkoplossingen; de vernieuwde BedrijvenOpvangPolis is hier een eenvoudige oplossing voor. Via de module kan maatwerk makkelijk worden aangevraagd en afgewikkeld via de acceptanten van VKG.”

VKG werkt met veel partijen samen en heeft veel mogelijkheden, vervolgt Kerssens. “Onze nieuwe aanvraagmodule heeft dan ook een breed aanbod aan zakelijke verzekeringen en verzekeraars, waarmee de adviseur een onafhankelijk en passend advies kan geven. Alles kan met elkaar gecombineerd worden tot een totaalpakket voor de klant.”

Blijven ontwikkelen

“Wij vinden het belangrijk om naar onze adviseurs te luisteren. Daarom hebben we de BedrijvenOpvangPolis klaargestoomd in samenwerking met een aantal van onze adviseurs. En die nauwe samenwerking blijft”, benadrukt Kerssens. “Want de adviseur moet ermee werken en er dus gelukkig van worden. We blijven de module daarom continu verbeteren, om ervoor te zorgen dat die blijft voldoen aan de verwachtingen van onze adviseurs.”