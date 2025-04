Gesponsord Hoe Klaverblad inspeelt op vier grote zakelijke trends

Er gebeurt veel in de zakelijke markt. Door de energietransitie wordt bijvoorbeeld energie op andere manieren geproduceerd, verdeeld en opgeslagen. Ook zijn er in 2025 de nodige wetten in werking getreden die flinke impact hebben op bepaalde ondernemers. Dat vraagt niet alleen om wendbaarheid van de ondernemer, maar ook om een zekere mate aan flexibiliteit vanuit verzekeraars.

Klaverblad zoomt in op 4 belangrijke zakelijke trends die invloed hebben op zakelijke verzekeringen:

Trend 1: Verduurzaming van bedrijf door energietransitie

Ondernemers hebben in Nederland flink op verduurzaming ingezet. In 2023 meldde het CBS dat het merendeel van de bedrijven (82%) in hetzelfde jaar maatregelen had genomen om hun bedrijf duurzamer te maken. Bijna 23% van die maatregelen waren op het gebied van energie. Iets wat vanuit de overheid dan ook flink wordt gestimuleerd. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van € 8 miljard via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Maar de energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico's met zich mee. Vooral rondom het opwekken en opslaan van duurzaam verkregen energie. En juíst die behoefte wordt steeds groter. Branchevereniging Energy Storage NL voorspelt dat er in 2027 in ons land zo’n 11,8 gigawatt wordt gerealiseerd. En dat terwijl we eind 2024 nog spraken over 0,8 gigawatt aan elektrische energieopslagcapaciteit.

We vinden het belangrijk dat wij ondernemers die meegaan in deze duurzame ontwikkelingen kunnen ondersteunen”

De ontwikkelingen van energieopslagsystemen (EOS) gaan in een raptempo. Mischa Zervaas, Senior Acceptant MKB bij Klaverblad Verzekeringen: "We zien om ons heen vaak terughoudendheid als het gaat om het verzekeren van EOS. Dat is begrijpelijk, want er is nog veel onbekend over de specifieke risico’s. We vinden het belangrijk dat wij ondernemers die meegaan in deze duurzame ontwikkelingen kunnen ondersteunen. Daarom gaan wij als Klaverblad altijd het gesprek aan en kijken we samen met de adviseur naar de mogelijkheden voor die specifieke klant. Dat is ook meteen onze kracht, het feit dat we graag meedenken en zoeken naar een passende verzekeringsoplossing. Zéker bij zakelijke klanten. En dat doen we bij aanvang van de verzekering, maar ook voor bestaande klanten. Bijvoorbeeld door samen met de adviseur al voor de aanschaf te informeren over bepaalde preventiemaatregelen. Afhankelijk van de capaciteit van een EOS zijn de maatregelen die een ondernemer moet nemen ook strikter.”

Trend 2: Zzp'ers weer in loondienst

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) die vanaf dit jaar wordt gehandhaafd heeft als doel om arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en zelfstandigen duidelijker te maken. En bovenal, om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Hierdoor wordt een groot deel van de zzp’ers terug in loondienst gedwongen. Een logisch gevolg daarvan is een terugloop in AVB’s en AOV’s. Maar er zijn ook nevengevolgen. Door de krappe arbeidsmarkt blijven vacatures die eerder door zzp’ers werden ingevuld openstaan. Hierdoor neemt de werkdruk voor de rest van het bedrijf en dus ook de ondernemer toe. Dat kan meer uitval tot gevolg hebben, maar ook leiden tot meer of grotere fouten waarvoor het bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld. Zervaas: “Een structureel personeelstekort bijvoorbeeld kan betekenen dat een ondernemer het verzekerd bedrag moet heroverwegen.”

Een structureel personeelstekort bijvoorbeeld kan betekenen dat een ondernemer het verzekerd bedrag moet heroverwegen”

Trend 3: Agrariërs gooien het roer om

Door onder meer vergrijzing en bedrijfsbeëindigingsregelingen gooien veel agrariërs het roer om. Ze zetten het huidige bedrijf stop en maken van loodsen caravanstallingen of een goederenopslagplaats. Zo nam het aantal geregistreerde camper- of caravanstallingen in 5 jaar tijd fors toe. De meeste van deze stallingen bevinden zich in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant, zo meldt De Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. “Deze ondernemers zijn enorm gebaat bij passend advies. Opeens krijgen zij te maken met een hele andere vorm van ondernemen, wat natuurlijk ook weer hele andere risico’s met zich meebrengt. Ook de verdiensten veranderen na een dergelijke bedrijfsverandering aanzienlijk. Wat dan natuurlijk van invloed is op meerdere verzekeringen van de ondernemer”, zegt Zervaas.

Volgens De Telegraaf kost het stallen van een gemiddelde caravan tegenwoordig makkelijk zo'n 1.000 euro per jaar. Zervaas: “Ook verzekeraars hebben hierin een rol te pakken. Zij moeten de adviseur tenslotte zo goed mogelijk ondersteunen bij de totstandkoming van passend advies aan zakelijke klanten. Dit doen wij bijvoorbeeld door een van onze acceptanten te laten aanschuiven bij een gesprek. Maar ook door de inzet van onze eigen technische inspecteurs en maatwerkspecialisten - die naar het object afreizen en met tips en preventiemaatregelen komen.”

Trend 4: Neveninkomsten voor ondernemers in de winkelstraat

Ook in 2024 steeg het aantal faillissementen in de detailhandel weer ten opzichte van het jaar daarvoor. Veel grote winkelketens (Blokker, Bristol, Game Mania) wisten het hoofd niet boven water te houden. Toch doet de retail het in zijn geheel niet slecht. Over het hele jaar 2024 boekten ondernemers in de detailhandel een omzetstijging van 2,1%. En de omzet van speciaalzaken steeg in het laatste kwartaal van 2024 nog harder vergeleken met dezelfde periode het jaar daarvoor, namelijk met 6,1%. Ook de online omzet van retailers nam met 6,5% behoorlijk toe.

Bij winkels met alleen een online kanaal groeide de omzet het hardst, maar ook detaillisten die hun producten zowel online als fysiek verkopen zagen een stijging van 2,3%. "Wat deze cijfers uitdrukken zien wij ook terug in de verzekeringsbehoeften. Meer (lokale) ondernemers in de winkelstraat kiezen ervoor om hun assortiment ook online aan te bieden. Maar ook om bijvoorbeeld een stuk horeca in de winkel te integreren. Hiervoor is geen one-size-fits-all , dus dat vraagt om meer maatwerk voor bepaalde verzekeringen. Zo hebben wij dit soort nevenactiviteiten bijvoorbeeld vorig jaar concreet toegevoegd als verruiming binnen ons AVB-product, als onderdeel van onze MKB-verzekeringen voor de winkelstraat ”, sluit Zervaas af.

Dit artikel is gesponsord door Klaverblad .