'Wij stemmen ons advies altijd af op de wensen van de klant'

Persoonlijk contact, maatwerk en meedenken - voor adviseur Jelte de Vries en zijn collega's is het dagelijkse kost. Bij alles wat zij doen, ligt de focus op een langetermijnrelatie met de klant. We spraken Jelte en Aegon-accountmanager Bart Reus over de veranderende woningmarkt, klantrelaties en de samenwerking met Aegon.

Jelte de Vries staat samen met zus Annehil aan het roer van assurantiekantoor Siebe de Vries Verzekeringen en Advies in Heerenveen. Het kantoor werd in 1979 opgericht door vader Siebe en bedient zowel de particuliere markt als het mkb. Anno 2023 zijn er ruim 5000 klanten zeer tevreden over de persoonlijke en nuchtere dienstverlening van het inmiddels 7-koppig tellende team. Een prestatie om trots op te zijn.

Het geheim? “Het is altijd de doelstelling geweest om dicht naast de klant te staan en samen met de klant oplossingen te vinden voor welk risico dan ook,” legt Jelte uit. “Onze visie en focus ligt op de langetermijnrelatie met onze klanten, iedere dag weer.”

Veranderende woningmarkt

Dat de krappe woningmarkt inmiddels een veelbesproken maatschappelijk onderwerp is, is een feit. Ook Jelte merkt dat de woningmarkt wel degelijk verandert. “We zien steeds meer situaties waarin bijvoorbeeld mantelzorg wenselijk is. Dan denken mensen toch vaker aan bijvoorbeeld een extra woning of unit op het eigen erf. Of er is sprake van vrienden die willen gaan samenwonen, omdat zelfstandig een woning kopen financieel niet haalbaar is. Als klanten met een dergelijke vraag bij ons komen, denken we daar uiteraard in mee.”

Meerwaarde als adviseur

Of hij een voorbeeld kan noemen? “Jazeker. Zo hebben we een klant geholpen bij het regelen van woonverzekeringen voor zowel hem en zijn vrouw als zijn dochter en haar gezin. De dochter heeft helaas gezondheidsproblemen, waardoor zij steeds meer hulpbehoevend werd. Toen is gezamenlijk besloten dat zij met haar gezin in het huis van onze klant ging wonen. Hij en zijn vrouw wonen nu in een kleinere woning op hetzelfde erf."

Zo’n situatie vraagt om een stukje maatwerk, vervolgt Jelte. "Want hoe doen we dat met de opstal-, inboedel- en beide aansprakelijkheidsverzekeringen? We hebben toen met Aegon de mogelijkheden besproken en vervolgens twee pakketten samengesteld, zonder teveel overlap in dekkingen. Dat zijn de momenten waarop wij als adviseur een meerwaarde kunnen bieden, geholpen door Aegon."

Klant aan het woord De heer De Vries uit Langezwaag over zijn ervaring met Siebe de Vries Verzekeringen en Advies: "Jelte en zijn collega’s zijn vriendelijk, to-the-point en kundig. Ze nemen echt de tijd voor je. Hij zoekt precies uit wat het beste is voor jou als klant. Aegon kwam voor ons het gunstigst uit de bus, maar we zijn hierbij puur op zijn advies afgegaan. We zijn nog altijd meer dan tevreden. En inmiddels zijn ook mijn beide kinderen overgestapt naar Siebe de Vries."

Maatwerk is de norm

“In zulke situaties moet je natuurlijk wel wat meer letten op eventuele extra risico’s die daarbij komen kijken,” aldus Jelte, “en vervolgens bespreken of klanten dat wel of niet willen verzekeren. Maar voor ons is zo’n verzoek eigenlijk net als ieder ander adviesmoment. Wij stemmen ons advies altijd af op de wensen en behoeften van de klant. Dat is iedere keer anders en resulteert dus vrijwel altijd in maatwerk. We kijken continu waar we de klant het beste kunnen verzekeren.”

Samenwerking met Aegon

Voor het bedienen van klanten op de particuliere markt kiezen Jelte en collega’s vaak voor de producten van Aegon. “Aegon is al vanaf het begin verbonden aan ons kantoor en is ook vandaag de dag nog altijd een vertrouwde businesspartner waar we graag zaken mee doen,” aldus Jelte. “Wij zijn altijd voor de klant bezig, daar hebben we verzekeraars voor nodig die verstand van zaken hebben en het mandaat hebben om risico’s te accepteren. We hebben in Aegon altijd een goede partner gehad.”

Jelte en Annehil staan aan het roer van het assurantiekantoor dat hun vader Siebe de Vries oprichtte in 1979.

Hij vervolgt: “Als premiumkantoor kunnen we altijd terecht bij het premium-team, met vragen of om even te sparren. Ook kan ik Bart altijd bellen als ik met een probleem zit. Dan weet ik dat hij zijn best doet om mij daarin te ondersteunen. Wij willen het gevoel hebben dat als er een keer iets is, er meteen wordt gehandeld.”

Vertrouwde sparringpartner

Bart Reus, key-accountmanager bij Aegon, beaamt de prettige samenwerking. “In de tien jaar dat ik nu voor Aegon werk, kom ik hier al over de vloer. Eerst zat ik om de tafel met Siebe en nu met Jelte en Annehil. Dat maakt voor de goede relatie niks uit, die is nog gewoon hetzelfde.”

Hij vervolgt: “Zoals Jelte al aangeeft, fungeren wij ook als sparringpartner. Dat vinden we belangrijk en dat blijft zo, ook nu we onderdeel van a.s.r. zijn. We luisteren naar de wensen en behoeften van onze adviseurs en denken mee over de beste oplossingen voor hun klanten. Zo ook in het geval van nieuwe woonvormen die ontstaan door de veranderende woningmarkt. Daar krijgen we steeds meer vragen over van adviseurs. We willen hier op kunnen blijven inspelen, wat met onze flexibele woonverzekeringen mogelijk is – en dat blijft voorlopig zo.”

“De klant moet te allen tijde tevreden zijn", reageert Jelte. "Anders hebben wij niks. En de verzekeraar ook niet. Het is dus in ieders belang dat al die relaties goed zitten. Daar werken we dan ook hard aan.”

Aegon Nederland en a.s.r. gaan samen verder Aegon Schade is nu onderdeel van a.s.r. Het samengaan met a.s.r. biedt schaalvoordelen; zo kunnen zij hun klanten en adviseurs een groter productaanbod en betere dienstverlening aanbieden.

Dit artikel is gesponsord door Aegon .