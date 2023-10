De Hypotheekshop: variabele hypotheekrente nadert recordstijging

In een maand tijd is de hypotheekrente met 0,40 procentpunt gestegen. Dit blijkt uit cijfers van De Hypotheekshop. De hypotheekadviseur verklaart dit door het groeiende besef bij beleggers in staatsobligaties dat centrale banken de beleidsrentes langer op een hoog niveau houden dan aanvankelijk verwacht.