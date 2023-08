Wat als… zwemwater niet schoon en veilig is?

Een kindje wordt ziek van het water uit het zwembad in een vakantiepark. Wat blijkt? Het water was te vies en bevatte sporen van urine en zweet. Vanaf januari 2024 gaat de nieuwe Zwemwaterregeling van kracht. Want wat als… iedereen zorgeloos kan zwemen?

Kinderen onwel na zwembadbezoek

Hoe verfrissend is een duik in het zwembad? Met warm weer lijkt het aanlokkelijk, maar zwemmen is niet altijd zonder risico. Een uitglijder zit in een klein hoekje – met mogelijk lichamelijk letsel als gevolg. Daarom is het natuurlijk belangrijk dat zwembaden veilig zijn en dat er toezicht wordt gehouden op bezoekers. Maar ook het water zelf moet schoon zijn… wat nog best een uitdaging is.

In een vakantiepark in Kaatsheuvel bijvoorbeeld raakten maar liefst 20 kinderen onwel door verontreinigd water. De klachten: diarree, braken en irritatie aan ogen en de huid. Het zwembad moest dicht en kon pas dagen later weer open toen de water- en luchtkwaliteit weer aan de wettelijke normen voldeden.

129 zwembaden en sauna’s voldoen niet

Per 1 januari 2024 moeten bedrijven en instellingen in de branche aantonen dat hun zwembaden veilig en hygiënisch zijn. Hoe? Met behulp van onder andere een risico-inventarisatie en beheersplan.

Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt direct het belang van de vernieuwde wetgeving. Maar liefst 129 zwembaden en sauna’s in Nederland hebben tussen 2016 en 2018 boetes gekregen vanwege aanhoudende problemen met de waterkwaliteit. Te veel chloor, zweet en urine in het water zijn bekende problemen, maar ook ziekteverwekkers die bijvoorbeeld diarree of irritaties veroorzaken. Een boete kan oplopen tot enkele tienduizenden(!) euro's. Maar ontevreden klanten en reputatieschade zijn minstens zo vervelend.

Van risico tot advies

Naar verwachting verbetert de nieuwe Zwemwaterregeling de hygiëne en veiligheid van baden. Ondernemers moeten in hun risico-inventarisatie en beheersplan ingaan op de risico’s op verdrinking en letsel, en de gezondheidsrisico’s die worden verspreid via water en lucht. Deze verandering brengt ook nieuwe uitdagingen en risico's met zich mee. Zwembadhouders moeten een grondige analyse uitvoeren en een uitgebreid beheersplan opstellen. Complex en tijdrovend. Wat als ze gevaren over het hoofd zien of de nieuwe regels verkeerd interpreteren? Een risico-adviseur of - deskundige kan de zwembadhouders wijzen op de wijziging in wetgeving en handvaten bieden om de zwembadhouders op weg te helpen. Denk aan het sparren over bepaalde situaties/risico's of verwijzen naar partijen die kunnen helpen met het opstellen van een risico-inventarisatie.

Wat als…

Kortom, het is helemaal niet zo eenvoudig om in de wereld van de risico’s te duiken. Dat is echt een taak voor adviseurs en deskundigen. Maar met de juiste begeleiding en voorzorgsmaatregelen kan straks iedereen zorgeloos dobberen, glijden en baden. Want dat is waar zwemmen écht om draait. Ontspanning. Soms moet je een ‘wat als’ omzetten naar de werkelijkheid. Dat is toch een vak apart. Het vak van een risicoadviseur. Plons!

