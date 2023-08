Hypotheekshop: 'positievere koopwoningmarkt past binnen seizoenspatroon'

In het tweede kwartaal van 2023 ligt de mediane verkoopprijs van koopwoningen 2,8 procent hoger, na een daling van 3,1 procent in het eerste kwartaal (gepresenteerd door NVM). Het tweede kwartaal van 2023 laat een gunstigere koopprijsontwikkeling zien. Dit blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt over het tweede kwartaal. Volgens De Hypotheekshop past dit ''binnen het gebruikelijke seizoenspatroon van de koopwoningmarkt.'' De adviseur stelt dat de ontwikkelingen daarom niet gezien kunnen worden als de definitieve ommekeer van de huidige neerwaartse correctie.