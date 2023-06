AM Verzekeringsrally 2023: nagenieten met de aftermovie

Er werd lang naar uitgekeken, maar de dag vloog voorbij. We kijken terug op een geslaagde tweede editie van de AM Verzekeringsrally. Meer dan vijftig equipes reden langs de mooiste plekjes van de Veluwe en de Achterhoek. Het enthousiasme en de competitie spatte ervan af. Hoe is dat beter te zien dan op de officiële aftermovie?