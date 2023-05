AMpodcasts: Blaauw, Prins en Van Riessen over verplichte zzp’ers-AOV

De eerste AMpodcast verscheen alweer twee jaar geleden op AMweb. Inmiddels staat er een diverse verzameling podcasts online. Ter gelegenheid van de Week van de AOV lichten we twee podcasts uit. In De Assurantieclub gaan we in gesprek over de verplichte AOV voor zzp’ers. Daarna gaan we in Achter de Gevel op bezoek bij Majan van Riessen van Varias Verzekeringen.

Wassen neus

Naar aanloop van de verplichte AOV voor zzp’ers dat in het pensioenakkoord is vastgelegd, staat de vijfde aflevering van De Assurantieclub in het teken van dit thema. Waarom hebben zo weinig zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe ziet de AOV van de toekomst eruit? En wat kunnen adviseurs doen?

Aan tafel hierover zitten Cosmas Blaauw, oprichter van SharePeople, en Maarten Prins, assurantieadviseur en lid van Fidig (Vereniging voor Financiële Dienstverleners Gelderland). Zoals vaak bij De Assurantieclub reageerden de gasten op een stelling: ‘Bij de meeste AOV’s is preventie is een wassen neus.’ Prins vindt het een terechte opmerking. “Er zijn verzekeraars die wat zaken aanbieden, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt.”

Blaauw denkt dat de intentie van verzekeraars op dit vlak wel goed is, maar zet een kanttekening. “Als je als zzp’er zoekt naar waar je moet aankloppen voor preventie, ga je niet meteen naar degene van wie je geld krijgt als je ziek wordt.” Er volgt een discussie over wie die vraag naar preventie dan wel moet stellen. De adviseur wellicht? Beluister het antwoord in de podcast hieronder.

Majan van Riessen

Het overnamenieuws vliegt je om de oren op AMweb. Synergie, schaalvoordeel, private equity: in alle beroering zou je bijna vergeten dat Nederland vol zit met kleine, onafhankelijke assurantiekantoren. Vaak met een eigen pand en etalage in een dorpsstraat. Wie zijn dat? In de podcast Achter de Gevel gaat AM op zoek naar deze ondernemers.

In de derde aflevering gaat AM op bezoek bij Varias Verzekeringen in Ederveen. Eigenaar Majan van Riessen is bestuurslid van Radi-AOV en blogt op AMweb . Verzuim en inkomen is echt haar specialisme. We gaan het dan ook onder meer hebben over de plannen voor de verplichte AOV voor zzp’ers, waar ze graag over meedenkt. “Ik denk dat het de WAZ in een modern jasje gaat worden.”