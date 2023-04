De Geus op AMhypotheken: 'Er zijn niet te weinig stenen; er was te veel geld'

Vandaag, tijdens AMhypotheken 2023 in AMAZE Amsterdam, ging columnist, hoofdredacteur van platform Overwaar.de en moderator Ebru Umar in gesprek met financieel journalist en zelfverklaard huisjesmelker Hans de Geus. Over mythen op de woningmarkt, fictieve tekorten en kansen voor de hypotheekadviseur. 'Als boze woningbeleggers gaan verkopen, denk dan eens aan expats!'