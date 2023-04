'Uh sorry, wie zegt u?'

… Monuta je kan helpen bij het benaderen van klanten? Wij hebben brieven beschikbaar die jou helpen bij het contact met de klant. Bijvoorbeeld om klanten te benaderen als de gratis kinderverzekering afloopt. Doe er je voordeel mee!

… er een nieuwe Wet bescherming klokkenluiders is? Heb je een of meer werknemers? Dan moet je als financiële dienstverlener een interne meldregeling hebben, de klokkenluidersregeling. Dit gaat over het melden van misstanden binnen je bedrijf. In het verleden gold er een ondergrens van 50 medewerkers, maar met de Wet bescherming klokkenluiders is deze grens voor financiële instellingen vervallen. Zorg dus dat ook jouw interne meldprocedure in orde is en misschien kun je het wel combineren met jouw bestaande incidentenregeling. Meer informatie hierover kun je vinden op de speciale website!

… de Vergelijkingskaart er is! Je hebt het vast al gelezen. Per 1 april 2023 wordt het Dienstverleningsdocument (DVD) vervangen door de Vergelijkingskaart. De informatie op de Vergelijkingskaart is aantrekkelijker en makkelijker te begrijpen en gebruiken. Er geldt een overgangtermijn van zes maanden om je huidige Dienstverleningsdocument te vervangen. Op haar website heeft de AFM een speciale pagina ingericht. Hier kun je meer informatie vinden!