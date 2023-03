“Strikt genomen is het geen bodemverontreiniging”, zegt directeur Marketing & Verkoop, Schade Intermediair Arjan Nollen. NN ging voor duidelijkheid en nam de dekking expliciet en gratis op in de Milieuschadeverzekering. In deze winnaarsvideo legt Nollen uit waarom.

AM is mediapartner van het Adfiz Prestatie Onderzoek. Inschrijven voor volgend jaar, of een mooi initiatief tippen? Dat kan al via deze link.

Bekijk de video: