AMhypotheken 2023: inspiratie, netwerken én fun bij Amaze Amsterdam

Eerder is al bekend geworden dat beurscommentaar bij RTLZ en woningmarktspecialist Hans de Geus op AMhypotheken in gesprek gaat met Ebru Umar, bedrijfskundige, columnist en hoofdredacteur van Overwaar.de , een website voor particuliere vastgoedbeleggers.

Hoe ga je om met tegenslagen

Inmiddels is het volledige programma van het hypothekennetwerkevent bekend. Bas Tietema gaat in op de vraag hoe je tegenslagen omzet in kansen. Hierbij trekt hij een parallel met de hypotheekmarkt, die er een stuk minder zonnig uitziet dan in de topjaren hiervoor.

Droom Bas Tietema valt in duigen

Tietema zag zijn droom om profwielrenner te worden door gezondheidsproblemen in duigen vallen. De passie voor de sport bleef en hij startte zijn eigen YouTube-kanaal, met inmiddels 150.000 abonnees. Daar bleef het niet bij. Hij heeft ondertussen zijn eigen wielerploeg met het doel bij de groten der aarde te horen.

Nieuw: culinaire driegangen lunch

AMhypotheken is dit jaar vernieuwd. Gekozen is voor een dagprogramma. Voorheen vond het hypothekendiner altijd in de avond plaats; het diner is vervangen door een culinaire driegangen lunch met een wisselende tafelsetting per gang, zodat er veel ruimte is voor nieuwe ontmoetingen.

Hoe ik toch een huisjesmelker werd

Actualiteiten op het terrein van de hypothekenmarkt staan centraal op het plenaire programma. Hans de Geus staat op het podium. De auteur van Hoe ik toch huisjesmelker werd gaat in gesprek met Ebru Umar, ook ‘huisjesmelker’. Daarin verklaart de woningmarktspecialist de ontwrichting van de woningmarkt stap voor stap. Dat terwijl hij zelf ook een appartement kocht voor de verhuur.

Hoe ziet toekomst woningmarkt eruit?

De Geus laat zijn licht schijnen op de toekomst van de woning- en hypotheekmarkt en wat de branche kan bijdragen aan verbetering ervan. Umar bezit vastgoed dat ze verhuurt. Ze zegt zelf dat ze volgens haar huurders de beste (t)huisbaas is.

Ook ruimte voor fun

De locatie voor het evenement in Amsterdam is niet voor niets gekozen. Er vinden geregeld festivals plaats en daarom belooft dit wat. Onder de noemer Let us AMaze you… is er een experience tour met licht, geluid, video en special effects.