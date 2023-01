Hans de Geus en Ebru Umar op AMhypotheken 2023

Dit jaar vindt AMhypotheken voor het eerst niet meer in de avond plaats, maar overdag. Het hypothekendiner maakt plaats voor een culinaire driegangenlunch. Dankzij een wisselende tafelsetting is er veel ruimte voor netwerken en nieuwe ontmoetingen.

Hoe ik toch een huisjesmelker werd

Deelnemers aan AMhypotheken worden bijgepraat op het gebied van diverse actualiteiten die verband houden met de hypothekenmarkt. Zo geeft Hans de Geus acte de présence. Hij schreef in 2021 het boek Hoe ik toch huisjesmelker werd . Daarin verklaart de woningmarktspecialist de ontwrichting van de woningmarkt stap voor stap. Dat terwijl hij zelf ook een appartement kocht voor de verhuur. Hoe ziet hij de toekomst van de woning- en hypotheekmarkt? En wat kan de hypotheekbranche bijdragen aan verbetering?

Hans de Geus en Ebru Umar gaan in gesprek

De Geus gaat in gesprek met Ebru Umar. Zij is bedrijfskundige, columnist en hoofdredacteur van Overwaar.de , een website voor particuliere vastgoedbeleggers. Ze schrijft: “Volgens de media zijn wij huisjesmelkers, zakkenvullers en oplichters. Volgens mijn huurders ben ik de beste (t)huisbaas die ze ooit hebben gehad. Desondanks belooft de nieuwe minister van Wonen ons een hoop politieke, juridische en fiscale veranderingen. Niemand weet wat er komen gaat maar één ding is zeker: voordat we vastgoed kopen, dumpen of verkopen, is het zaak om ons goed te laten informeren.”