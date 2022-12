Zo blijft je spreekkamer gevuld in tijden van dalende hypotheekaanvragen

Met name starters ondervinden de nadelen van de hogere rentes. Vanwege de hogere maandlasten kan deze groep een minder hoge hypotheek krijgen dan een aantal maanden geleden en dat terwijl de huizenprijzen hoog blijven. Een ander effect is dat de oversluitmarkt minder interessant is en nagenoeg is opgedroogd. Dat bij elkaar betekent dat de financieel adviseur het aantal hypotheekaanvragen ziet teruglopen. Wat betekent deze verandering voor de toekomst van financieel advies?

Breder financieel advies

Nu de hypotheekaanvragen dalen, moet de adviseur actiever aan de slag om de agenda vol te krijgen. In deze tijd komt er meer ruimte vrij voor andere financiële vraagstukken en dat brengt een verbreding van de adviesrol met zich mee.

Helpen bij hypotheekaanvragen

De consument heeft een adviseur niet alleen nodig voor zijn hypotheek, maar loopt ook rond met vragen over vermogen, pensioen en verzekeren. Dat biedt kansen, en gelet op een ‘vergrijzing’ van het woningbezit, is er een grote doelgroep binnen de bestaande portefeuille die met dergelijke vragen zit. Je kunt dan denken aan het schenken van vermogen aan kinderen, aan eerder stoppen met werken, het afdekken van levensrisico’s of het realiseren van grote doelen zoals een wereldreis. Kortom, de consument heeft nog veel meer financiële dromen te verwezenlijken en de financieel adviseur kan erbij helpen.

Ondersteund door juiste tools

Met het juiste gereedschap is die verbreding van advies eenvoudig te realiseren. Door inzicht voor iedereen als basis te kiezen, biedt de Personal Finance Planner een complete en flexibele toolset om alle doelen en wensen van klanten te simuleren in scenario’s, door te rekenen en om te zetten in een op maat gemaakt actieplan voor elk huishouden.

Door klanten inzicht te geven in het hier en nu, met behulp van verschillende scenario’s en de keuzes met de klant te bespreken, kwalificeert de adviseur zich als een professionele betrouwbare gesprekspartner. Op deze manier ontwikkelt hij een duurzame relatie met de klant. Of het nu gaat om schenken van vermogen, bedrijfsoverdracht of het maken van een pensioenplan; de planner geeft de samenhang tussen de budget- en vermogensontwikkeling van een klant weer èn schetst de consequenties daarvan in de toekomst.

In actie voor die volle spreekkamer

Adviseurs die zich zorgen maken over een teruglopende vraag en ruimte in de agenda’s door de marktontwikkelingen, moeten niet vergeten wat voor waarde ze nog meer kunnen bieden aan hun bestaande klantenportefeuille. Door het juiste klantsegment nu ook te bedienen met bredere financiële vragen en ze te helpen met inzicht, alternatieven en concrete plannen, kwalificeert de adviseur zich als dè financiële vertrouwenspersoon voor haar klanten. Ontdek hoe de Personal Finance Planner dienstverlening aan uw klant verbreedt en helpt om die (online) spreekkamer ook in magere hypotheektijden toch goed gevuld te krijgen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze financiële planning software? Maak dan een afspraak òf vraag een gratis proeflicentie aan.

Dit artikel is gesponsord door Omniplan