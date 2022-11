Familiebedrijf ARAG: ‘Wij onderscheiden ons door een sterke sociale verbondenheid’

“Dit jubileumjaar is een kroon op het bestaan van ARAG. Ooit zijn we in Nederland begonnen met vier man en dit is uitgegroeid tot een organisatie met ruim 800 mensen op vijf locaties. Van oorsprong zijn we een rechtsbijstandverzekeraar, dat is ook waar onze drive vandaan komt. Betaalbare toegang tot het recht is onze missie, zodat we niet de sterksten maar de rechthebbenden in het gelijk stellen. Dat we jaarlijks zo’n 65.000 geschillen behandelen, geeft wel aan hoeveel mensen ons al weten te vinden”, zo trapt Van Erven het interview af.

Buiten de boot vallen

Dat er wereldwijd miljoenen mensen geen toegang tot een rechtssysteem hebben, is geen verrassing, maar dat in Nederland ook veel inwoners buiten de boot vallen is minder bekend. “En dat is waarom we dit jaar ons zestigjarig bestaan vierden in de Beurs van Berlage met ‘Making a Difference.’ Het draait allemaal om het creëren van awareness, maar ook om het bereiken van de mensen die een gelijke behandeling verdienen en die nu nog niet krijgen. Wij zijn vastbesloten om die maatschappelijke rol te pakken en zo veel mogelijk mensen, die juridische hulp nodig hebben, van dienst te zijn.”

Als je juridische problemen hebt, dan is je nachtrust verdwenen

Wijkamp-Hermsen neemt feilloos het stokje over: “We introduceerden dit jaar eveneens een nieuwe productlijn voor de particulier en komend jaar staat de zakelijke uitrol op de planning. Hoe je het ook wendt of keert, als je juridische problemen hebt, dan is je nachtrust verdwenen. Dat geldt voor elke klant, particulier of zakelijk. Slimme digitale oplossingen hebben onze aandacht en uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de markt nauwgezet, maar onze prioriteit is en blijft het aanbieden van goede producten met kwalitatief zeer goede dienstverlening. Onze juristen helpen je altijd op weg, of je nu verzekerd bent of niet.”

“Zo’n 80% van onze medewerkers is jurist. Dit merken onze klanten ook, want als je belt met ons Service Center (eerstelijnsopvang) dan krijg je altijd direct een jurist aan de lijn. Het zijn generalisten, die verstand hebben van alle 18 rechtsgebieden die we als organisatie beslaan. Het is een verademing dat je direct iemand met verstand van zaken aan de lijn krijgt. Niemand klopt tevergeefs aan en dat is juist wat onze organisatie onderscheidt van de rest”, aldus Van Erven.

Het maatschappelijk partnership tussen ARAG en stichting Hulphond Nederland bestaat inmiddels 5 jaar.

Veilige thuishaven vanwege onze onafhankelijkheid

Dat ARAG grote ambities heeft, is geen geheim. Van Erven vertelt: “De verzekeringsmarkt is aan veranderingen onderhevig en er woedt een ware consolidatiestorm onder de intermediairs. Wij zijn voor al deze kantoren een veilige thuishaven, vanwege onze onafhankelijkheid. We zijn heel solvent, betrouwbaar en faciliteren samen met de intermediairs onze klanten in goed advies. Waar het mogelijk is doen we dat digitaal, maar onze mensen zijn de belangrijkste factor in dit verhaal. Met juridische zaken gaan nou eenmaal vaak emoties gepaard. De impact van deze zaken wil je met een persoonlijke touch begeleiden en niet laten afhandelen door een chatbot.”

De samenleving verjuridiseert in rap tempo en daarom werken we aan hybride verzekeringen

Wijkamp-Hermsen benadrukt dat de relatie met de intermediair voor de organisatie essentieel is: “We zijn zuinig op onze waardevolle relaties. We hebben een gemeenschappelijk doel in het optimaal bedienen van onze klanten en trekken daarin gezamenlijk op. We lanceerden dit jaar ook een nieuw portaal voor intermediairs, zodat we sneller kunnen schakelen en de producten kunnen aanpassen op de ontwikkelingen van de markt. De samenleving verjuridiseert in rap tempo en daarom werken we op de achtergrond aan hybride verzekeringen met on-demand mogelijkheden en add-on oplossingen, zodat we altijd een passende oplossing te bieden hebben.”

Goede doelen

Om een extra dimensie toe te voegen aan hun maatschappelijke rol, zet ARAG zich dit jubileumjaar in voor verschillende goede doelen. Dat doen ze eigenlijk altijd al, maar in dit jubileumjaar worden drie goede doelen extra in het zonnetje gezet. Ze hebben inmiddels VluchtelingenWerk Nederland een cheque mogen uitreiken en de laatste twee maanden van 2022 steunen ze de Number5 Foundation van Prinses Laurentien. Ten tijde van het interview waren ze druk in de weer voor Hulphond Nederland, waarbij ze zelfs hulphond Mick hebben geadopteerd. Het maatschappelijk partnership tussen ARAG en stichting Hulphond Nederland bestaat inmiddels 5 jaar. Van Erven ziet een kantoorhond wel zitten: “Ja, we hebben Mick al eens meegenomen naar een zakelijke bijeenkomst. Dat heeft toch een rustgevende invloed!”

