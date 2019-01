Tussenpersoon niet verantwoordelijk voor euro-inflatie

erzekerde bedragen

Op het moment dat de stacaravan in 2012 door band verloren ging, golden er verzekerde bedragen van 40.000 gulden (ca 18.000 euro) voor de opstalverzekering en 20.000 gulden (ca 9.000 euro). Deze waren in 1997 op verzoek van de verzekerde voor het laatst aangepast. Bij het vaststellen van de schade stelt de expert namens de verzekeraar vast dat de verzekerde bedragen ruim twee keer zo hoog hadden moeten zijn om de schade van in totaal €68.000 euro te dekken. Wel gaat ASR over tot uitkering van ruim €20.000 voor de opstalschade en bijna €16.000 voor de schade aan de inboedel, in beide gevallen inclusief de opruimingskosten.

De eigenaar van de stacaravan neemt hier echter geen genoegen mee en stelt kantoor Klinker aansprakelijk voor de niet gedekte schade die (exclusief schoonmaakkosten) nog ruim €36.000 bedraagt. Volgens de verzekerde is de tussenpersoon tekort geschoten in haar zorgplicht door niet danwel onvoldoende te wijzen op de ontoereikende verzekerde bedragen van de stacaravan. De tussenpersoon had volgens de verzekerde moeten adviseren de verzekerde bedragen na de invoering van de euro aan te passen omdat de waarde van de euro al snel gelijk stond aan de gulden. Deze liet dat echter na.

Zorgplicht

Dat laatste valt het advieskantoor niet te verwijten volgens de Geschillencommissie. “De Commissie is van oordeel dat deze zorgplicht niet zover gaat dat tussenpersoon gehouden was om de consument te adviseren de verzekerde bedragen in euro’s gelijk te stellen aan de verzekerde bedragen in guldens. Met de invoering van de euro was de tussenpersoon slechts gehouden de verzekerde bedragen in guldens om te rekenen naar de waarde in euro’s met een omrekenkoers van 2,20371. Niet is gebleken dat de invoering van de euro het risico op onderverzekering van de stacaravan heeft vergroot, zodat van tussenpersoon niet meer verwacht kon worden dan zij gedaan heeft. De Commissie merkt daarbij op dat het verzekerde bedrag van de inboedelverzekering overigens jaarlijks is geïndexeerd, waardoor de gebruikelijke waardestijgingen en prijswijzigingen zijn meegenomen.”