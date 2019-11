Heeft u alle verzekeringsoplossingen voor uw klant?

VKG Zakelijk werkt samen met verschillende partners. Onze speciale afspraken bieden u en uw zakelijke klant voordelen. Wij bieden bijvoorbeeld onafhankelijke en gebruiksvriendelijke risico-inventarisatiesoftware. Stel eenvoudig een risicoprofiel op van uw zakelijke klant, zodat u uw advies goed onderbouwt. Een sterke aanvulling op het verzekeringspakket van uw klant is een kredietverzekering, ter bescherming tegen wanbetaling en faillissement van afnemers.

Uitgebreid assortiment schadeverzekeringen

In onze volmacht bieden wij twee zakelijke verzekeringspakketten, zoals de vernieuwde BedrijvenOpvangPolis (BOP), waarmee u online van meer dan 100 zakelijke verzekeringen snel online de premie kunt berekenen. Daarnaast bieden we het Bedrijfsauto Totaal Pakket waarmee u snel en gemakkelijk de autopremies kunt berekenen van vele maatschappijen. Het ‘Business Travel Insurance’ product biedt u veel mogelijkheden voor zakelijke reisverzekeringen en is exclusief via VKG te verkrijgen.

Bijzonder zakelijk risico verzekeren

Wilt u een bijzonder zakelijk risico verzekeren? Of past maatwerk beter bij de situatie? Dan levert VKG Zakelijk maatwerk. Onze assurantiebeurs-specialisten spreiden het risico onder meerdere risicodragers zodat uw klant een passende maatwerkoplossing krijgt.

Bouwpolis

De VKG Bouw Polis is zeer geschikt voor installateurs en aannemers. Nieuw is dat de VKG Bouw Polis nu ook geschikt is voor zzp’ers in de bouw. Zowel de constructie-, aansprakelijkheids- als ontwerpaansprakelijkheidsverzekering kunnen op één polis. Eén loket en een snelle afhandeling van schade, zodat uw relatie door kan met de bouw en geen dubbele dekkingen in de verzekering en natuurlijk een scherpe premie voor uw relatie. Voor zzp’ers in de bouw is de premie vanaf € 49,95 per maand exclusief assurantiebelasting.

Maatwerkofferte

Via de Zakelijke Offerte Module (ZOM) vraagt u VKG om een maatwerkofferte en levert u de benodigde gegevens. Onze acceptatieteams maken voor u een offerte op maat. De offerte kan bestaan uit verzekeringen in het volmachtkanaal, het provinciale kanaal, het beurskanaal of een combinatie hiervan. VKG werkt samen met meer dan 100 provinciale verzekeraars.

Uitgebreid assortiment inkomensverzekeringen: individueel en collectief

Ook voor inkomensverzekeringen bent u bij VKG aan het goede adres. Via de online offertetool van VKG Inkomen krijgt u een uiteenlopend pakket oplossingen voor de risico’s van de werkgever en risico’s voor de werknemers. Ook voor zelfstandigen hebben wij goede oplossingen via het VKG extranet.

Zakelijk krediet

VKG biedt u een ruim aanbod aan consumptief krediet voor zelfstandig ondernemers. Ook werkt VKG samen met verschillende geldverstrekkers voor nieuwe hypotheken, verhogingen en omzettingen van bestaande hypotheken. Ook met de inkomensverklaring voor zelfstandigen helpen wij u.

Sparren met VKG-acceptanten

Voor al uw vragen kunt u rekenen op de professionaliteit en ervaring van het team zakelijke acceptanten van VKG. Met hen kunt u sparren over onze zakelijke oplossingen.

Directe beloning

VKG helpt u bij de stap naar directe beloning. Met de ‘Honorarium incasso service’ kunt u VKG eenvoudig bedragen laten incasseren voor verstrekte adviezen of serviceabonnementen.

VKG Academie

De VKG Academie biedt u diverse zeer praktijkgerichte trainingen en workshops. Bijvoorbeeld over de assurantiebeurs, risico’s in de bouwwereld of adviseren over de hypotheek, inkomen of pensioen.

