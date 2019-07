Hoe adviseer je over financiering verduurzaming woning? Drie ervaringsdeskundigen

Hypotheekadviseurs spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de woningmarkt. Huizenkopers en -bezitters zijn gebaat bij goede voorlichting als het gaat over energiebesparende maatregelen. Wat is er mogelijk, welke stappen moeten ze nemen, wat levert het hen op en hoe kunnen ze het financieren? Drie adviseurs over hun aanpak.

Door verduurzamen mee te nemen in het gesprek, onderscheid je je ten opzichte van de concurrentie én wordt Nederland weer wat duurzamer.

Adviseurs over hun aanpak

Drie adviseurs die al groen adviseren vertellen hier hoe ze het aanpakken:

> Mike Eijmaal – De Hypotheekshop in Den Haag

Mike Eijmaal van De Hypotheekshop in Den Haag neemt het verduurzamen van de woning al standaard mee in hypotheekgesprekken. Maar merkt wel dat verduurzamen bij veel woningbezitters nog niet top of mind is. “Klanten komen natuurlijk bij ons met maar één doel: ze willen dat huis en hebben daarvoor een hypotheek nodig. Ze zitten dan niet te wachten op nog een heel verhaal over verduurzamen.”

Een goed advies geeft vaak de doorslag om te gaan verduurzamen (Mike Eijmaal)

De ervaring van Eijmaal is wel dat een goed advies vaak de doorslag geeft om te gaan verduurzamen. “Als je je klant niet informeert, gebeurt het gewoon niet. Hij weet vaak onvoldoende wat het inhoudt, wat er mogelijk is en wat het oplevert. Door voorafgaand aan het adviesgesprek informatie te delen, is het makkelijker om er in het gesprek over te beginnen. Dit doen wij door onze klanten voorafgaand aan het gesprek een artikel over duurzaam wonen te sturen.”

De Haagse Hypotheekshop moedigt niet alleen haar klanten aan om te verduurzamen, ook zijn ze zelf duurzaam bezig. “Als een klant voor de eerste keer een hypotheek bij ons afsluit én energiebesparende maatregelen treft, compenseren we de CO2-uitstoot van het eerste jaar door een bedrag aan Treesforall.nl te schenken. Dit bedrag staat gelijk aan het energieverbruik. Treesforall.nl plaatst daarvoor bomen in de plaats.”

2 miljoen woningen van het aardgas in 2030 Om de klimaatproblemen en de gevolgen daarvan te beperken, is het nodig om de CO2 uitstoot flink te reduceren. Vooral op de woningmarkt valt veel winst te behalen. In Nederland is 40% van de uitstoot afkomstig van de bebouwde omgeving (woningmarkt en kantoorpanden). Een van de maatregelen die het kabinet daarom heeft genomen, is dat twee miljoen huizen in 2030 van het aardgas af zijn. Uiteindelijk moeten in 2050 elke woning aardgasvrij zijn.

> Tim van Es, Blauw & Florijn in Den Haag

“Hoe actiever je het verduurzamen meeneemt in het gesprek, hoe groter de kans dat ze er iets mee doen”, is ook de ervaring van Tim van Es van Blauw en Florijn in Den Haag. Zo’n anderhalf jaar geleden zijn ze begonnen met groen adviseren. Toch is Van Es nog wel zoekende wat de juiste manier is om verduurzamen onder de aandacht te brengen. “Op dit moment behalen we het meeste resultaat bij onze bestaande klanten. Die kunnen we makkelijk aanschrijven met bijvoorbeeld een nieuwsbrief. We merken ook dat het onderwerp leeft onder deze groep.

Het activeren van nieuwe klanten om energiezuiger te wonen is lastiger, vertelt Van Es. “Onze klanten zoeken toch vaak een instapklare woning, waar ze niets meer aan hoeven te doen. Ze kijken dan wel naar of een woning dubbel glas heeft, maar niet of er ook andere energiebesparende maatregelen zijn genomen. Dat komt ook omdat ze niet weten wat er mogelijk is en wat er gedaan kan worden om de woning nog energiezuiniger te krijgen. Het is leuk om hen daarop te wijzen, en je als adviesbureau te onderscheiden door hen dit inzicht te bieden. ”

Iedere duurzame hypotheekoplossing is een welkome aanvulling (Tim van Es)

Waar van Es en zijn collega’s nog vaak tegenaan aanlopen, is dat woningverduurzaming nog niet gedragen wordt door de hele markt. “Zelfs de 106 procent-regel wordt niet door alle hypotheekverstrekkers ondersteund. “Wij willen als onafhankelijk adviesbureau meerdere opties kunnen aanbieden. Maar iedere duurzame hypotheekoplossing is natuurlijk al wel een welkome aanvulling.”

> Mari Aarts, Rima Adviesgroep in Asten-Heusden

Net als Van Es en Eijmaal merkt ook Mari Aarts van de Rima Adviesgroep uit Asten-Heusden dat kopers vaak niet stilstaan bij het verduurzamen van hun woning. “Dat komt ook vooral omdat veel klanten nog in de perceptie leven dat ze alles zelf moeten betalen. Ze geven dan liever hun spaargeld uit aan een mooie inrichting, dan dat ze het steken in de woning. Je moet hen dus echt wijzen op dat je het tegenwoordig mee kunt financieren, net als een keuken, en wat het hen oplevert. Zo hebben zij straks een huis dat klaar is voor de toekomst.”

’Door verduurzaming in het gesprek mee te nemen, zet je ook jezelf als adviseur positief op de kaart (Mari Aarts)

Door verduurzaming in het gesprek mee te nemen, zet je ook jezelf als adviseur positief op de kaart, geeft Aarts aan. Hij adviseert zijn klanten – met name starters – al in het oriëntatiegesprek over verduurzamen.

“Ik geef aan wat er mogelijk is, en waar je op moet letten. Klanten kijken dan al met een heel andere bril naar een woning. Bovendien krijgen ze het gevoel dat je met hen meedenkt. Je laat zien dat er meer mogelijk is dan dat ze op voorhand denken. Hierdoor wordt het gesprek ook meteen een stuk luchtiger. Mijn doel is dat mijn klant een goed gevoel overhoudt aan het gesprek en mij de ‘handel’ gunt.”

