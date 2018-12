am:events zijn bijeenkomsten die u niet wilt missen! Ze worden georganiseerd zodat de professional er kan netwerken, dienen ter inspiratie of om persoonlijk vaardigheden te versterken en vakkennis aan te scherpen. Natuurlijk kent u de am:dag, dit is de verzekeringsbranchedag; het grootste event dat am: organiseert, met jaarlijks 2.000 bezoekers uit alle lagen van de branche. am: organiseert o.a. ook am:vrouwen, am:hypotheken en am:innosurance.