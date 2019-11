VCN: de klant altijd vooraan in beeld

Jeroen Heijligers: “We gaan als VCN vaak letterlijk naast de adviseur zitten om te zien of we samen het bedrijfsproces kunnen verbeteren.”

Hoewel IT in het huidige digitale tijdperk goed geregeld moet zijn aan de achterkant, staat bij VCN aan de voorkant altijd de mens en het persoonlijk contact centraal. Manager Commercie Jeroen Heijligers legt uit hoe VCN de nauwe samenwerking met financiële adviseurs nog verder wil intensiveren.

“We zijn daar zowel naar buiten als naar binnen toe mee bezig. Naar buiten toe doen we dat populair gezegd door middel van gesegmenteerde propositie, waar we op het gebied van klantbediening onze aangesloten adviseurs goed in kaart brengen om vervolgens de juiste dienstverlening aan de juiste adviseur te kunnen aanbieden.”

Het verschil maken

Dat vertaalt VCN ook naar binnen toe, aldus Heijligers, waarmee hij de bediening vanuit de operatie bedoelt. “We willen namelijk dat onze klant, als we het over acceptatie hebben, één aanspreekpunt en één kanaal heeft, waarbinnen we op zoek gaan naar de beste oplossing. Of dat nu volmacht, provinciaal of beurs betreft, is daarbij van ondergeschikt belang; we willen de klant gewoon niet langs drie verschillende loketten sturen. Klanten staan bij ons immer centraal, waardoor ze ervaren dat het niet alleen om IT draait, maar dat de mens nog steeds écht het verschil kan en gaat maken. Ook in onze business.”

Adviseur als lokale held

In die business is een enorme drang naar standaardisatie en digitalisering ontstaan, waarin alles lijkt te draaien om IT en het verhogen van de snelheid en efficiëntie, constateert Heijligers. “Als ik echter in de wereld van de eindklant kruip, dan is online gemak weliswaar evident, maar creëert het tegelijkertijd ook een onpersoonlijke kilte waardoor de behoefte aan persoonlijk contact juist weer toeneemt.”

Heijligers maakt de vergelijking met de lokale bakker op de hoek. “Daar zijn het praatje, de warmte, de persoonlijke aandacht en de beleving als geheel nog steeds heel belangrijk in de kille wereld anno 2019/2020. Wij nemen dat mee in de keuzes die wij als serviceprovider maken, waarbij het niet voor niets is dat onze zusterorganisatie Veldsink kiest voor de samenwerking met local hero’s: adviseurs die lokaal het gezicht en de vertrouwenspersoon zijn die het financieel regelt en rust creëert voor de eindklant.”

In de marktbeweging richting ’one-size-fits-all’ past niet altijd op elke potje een dekseltje, vervolgt Heijligers. “Dat zijn momenten waarop het intermediair voor een uitdaging staat. Natuurlijk heeft ook VCN de juiste producten, tegen de juiste prijs in het schap liggen. Maar wij willen als serviceprovider, met een naam en gezicht áchter de persoon, tegelijkertijd het verschil voor de adviseur kunnen maken, want: hoe persoonlijker de benadering, hoe beter het maatwerk kan worden afgestemd.”

Onderscheidende eigenschappen

Daarbij is de focus van VCN niet alleen op de inkoop gericht, aldus Heijligers. “Wij gaan een stap verder in de totaalrelatie met onze adviseurs en kijken bijvoorbeeld ook mee hoe de bedrijfsvoering wordt gedaan, hoe de IT en administratie is ingericht en of de kosten omlaag gebracht kunnen worden. We willen daar nog steviger op gaan inzetten met ons VCN-model, waarbij adviseurs voor volledige integratie kiezen en we samen gebruik maken van één administratie. Door gebruik te maken van dezelfde systemen, halen we dubbele handelingen uit het proces.”

“Daarnaast krijgen onze klanten tevens een hele scherpe nulmeting ten opzichte van de markt en komen erachter hoe ze het als intermediair doen, waar ze staan en wat eventueel beter kan. Waar heel veel andere serviceproviders zich nu volledig richten op het sneller en efficiënter inkopen van producten, gaan wij dus veel verder dan alleen het inkoopplaatje.”

Daartoe heeft VCN een groot commercieel team klaar staan met een sterke binnen- en buitendienst. “Maar ook businesspartners op zakelijk, inkomen of particulier”, voegt Heijligers toe. “Dat zijn echte productspecialisten die op portefeuilleniveau bekijken of, waar en hoe intermediairs hun rendement kunnen optimaliseren.”

In een zich consoliderende omgeving, waarin het aanbod schaarser wordt, heeft VCN een hele simpele missie, zegt Heijligers tot slot.

“VCN is onderdeel van een familiebedrijf dat moet worden klaargestoomd voor de volgende generatie. Wij hebben daardoor geen korte termijn plannen maar juist een lange termijn doel. In het losgebarsten overnamegeweld willen wij een gezonde en sterke tegenhanger zijn met een onafhankelijke rol in de keten van de financiële dienstverlening.”

Dit artikel is gesponsord door VCN.