RNHB biedt portaal voor nauwere samenwerking intermediairs

De laatste jaren is de vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland gegroeid en de verwachting is dat dit de komende jaren zal doorzetten. Met meer dan 125 jaar aan opgebouwde expertise kent RNHB die markt als geen ander. Sinds de verzelfstandiging in 2016 ontwikkelde RNHB zich door zowel organische groei als door gerichte portefeuilleacquisities tot een van de grootste Nederlandse vastgoedfinanciers.

“RNHB financiert door heel Nederland, of dat nu gaat om woningen, winkels, kantoren of andere bedrijfsruimten. We kijken graag met klanten naar de mogelijkheden, bij kleine én grote vastgoedinvesteringen. Zo zijn er klanten die de kans op de markt aangrijpen om bestaande woningen op te knappen, te transformeren of te verduurzamen, om deze te verhuren in het middensegment”, vertelt Mamalingkas.

Intermediairkanaal belangrijk

In de strategie van RNHB is een grote rol weggelegd voor de intermediair, via wie het grootste deel van de klanten bediend wordt. Mamalingkas: “Dat komt door de adviserende rol die intermediairs vervullen, vooral voor klanten die beginnen met beleggen in vastgoed. Het financieren van een beleggingspand is toch anders dan van een eigen woning.”

Daarnaast merkt hij dat de meer professionele partijen, die 30, 40 of 50 panden in bezit hebben, het vaak nog steeds prettig vinden om zaken te blijven doen via een intermediair. “Dat heeft veelal te maken met het ontzorgen van de grotere beleggers op basis van al jaren bestaande relaties. Waar RNHB zich voorheen vooral op de gespecialiseerde vastgoedintermediairs richtte, werd anderhalf jaar geleden besloten het intermediairskanaal flink te verbreden.

Ook zien we dat er in de markt nieuwe vastgoed intermediairs lokaal actief worden

“Door de aantrekkende vastgoedbeleggingsmarkt zien we namelijk dat veel intermediairs die bijvoorbeeld actief zijn op de eigenwoninghypotheekmarkt, zich verbreden met beleggingshypotheken. Ook zien we dat er in de markt nieuwe vastgoed intermediairs lokaal actief worden. Ook met hen willen we graag een relatie opbouwen, naast het aanhalen van de banden met de bij ons aangesloten intermediairs.”

Intermediairportaal

Dit doet RNHB niet alleen door de boodschap tijdens kantoorbezoeken ‘fysiek’ over te brengen, maar ook door digitaal te innoveren. “Voor een betere en meer directe connectie met de intermediairs, hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om een intermediairportaal te implementeren.”

Eenmaal ingelogd op het digitale platform kunnen intermediairs van alle klanten die ze bij RNHB hebben ondergebracht, zien waar in het aanvraagproces een dossier zich bevindt en welke acties er nog door henzelf, de klant of RNHB moeten worden ondernomen. “Daarmee voorzien we in een behoefte van intermediairs” stelt ook Rogier Wissink, manager Sales & Marketing, “

Het intermediairportaal biedt hen het overzicht dat zij nodig hebben om snel en efficiënt te kunnen samenwerken en hun klant nóg beter te kunnen helpen. Door digitaal te blijven innoveren kunnen we intermediairs beter en sneller faciliteren met vastgoedfinancieringen.”

Continu proces

Mamalingkas: “Digitalisering is een proces dat continu moet worden doorontwikkeld. Ook blijven we nadenken over het aanscherpen van bestaande proposities en het ontwikkelen van nieuwe proposities, zoals projectontwikkeling.” Onze achterliggende gedachte is en blijft altijd hoe we de intermediair, en daarmee de klant, nog beter kunnen bedienen.”

In hun streven om de intermediair daarin beter te faciliteren, heeft RNHB ook een intermediairsdesk opgezet. “Daar kunnen ze rechtstreeks mee schakelen, informatie uitwisselen en vragen neerleggen die gaandeweg het proces opkomen. We zijn nooit klaar, maar hebben een belangrijke stap gezet om de intermediair nog beter te bedienen.”

Dit artikel is gesponsord door RNHB.