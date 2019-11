MeetingpointAdvies zet intermediairs vol in hun kracht

MeetingpointAdvies reikt intermediairs de juiste tools aan om hun advies- en bemiddelingsproces zo efficiënt mogelijk te maken. Aan de vooravond van de am:dag gaan we daar met Business Development Manager Edon Kosters wat dieper op in.

Volgens Edon zijn er een aantal ontwikkelingen gaande, die intermediairs sterker op de kaart zetten. “Los van alle initiatieven die in de branche worden genomen om het leven van de adviseur of het kanaal efficiënter te maken, zie je dat verzekeraars terugkomen van directe verkoop en weer investeren in het provinciaal werkend intermediair. Het persoonlijke contact is en blijft een grote behoefte van zowel consumenten als ondernemers.”

Digitalisering nog belangrijker

Daarnaast merkt Edon dat de inzet van digitalisering een nog belangrijke rol is gaan spelen door de consolidatieslag die in de markt gaande is.

“Je ziet dat advieskantoren elkaar meer gaan opzoeken om bedrijfsprocessen efficiënter te maken, want sinds het provisieverbod zoekt men naar manieren om advies betaalbaar te houden voor zichzelf en voor de klant. Om de kosten in de hand te houden zijn technologische tools die het advies en de bemiddeling ondersteunen een múst. Die helpen namelijk de processen te verbeteren en versnellen waardoor het intermediair veel meer aandacht aan de klant kan schenken.”

De vruchten plukken

Edon denkt dan ook dat de rol van intermediairs onveranderd belangrijk zal blijven in de totstandkoming van financieel advies. “De online ontwikkelingen – met nieuwe aanbieders en platforms voor het execution only kanaal – en de opmars van robotisering binnen de financiële dienstverlening – met name in de hypotheekwereld en de vermogensbeheersector – zie ik niet als bedreiging, maar juist als een grote kans voor intermediairs. Zij zullen hier de komende jaren met de juiste toolings de vruchten van plukken.”

“Door goede technologische middelen te implementeren, houden intermediairs tijd over om een beter en passender advies neer te leggen bij hun klanten. Ze kunnen, anders gezegd, de binding met de klant steeds persoonlijker aangaan en de behoeftes van de klant sneller en makkelijker invullen.”

Gebruikersgemak

Die digitale ondersteuning aan intermediairs levert MeetingpointAdvies. Wij zetten het gebruikersgemak voor financieel adviseurs centraal, aldus Edon. “Bovendien versterkt MeetingpointAdvies de positie van financieel adviseurs, stelt het hen in staat om efficiënter en sneller te kunnen werken en wordt het aantal handelingen tijdens het advies- en bemiddelingsproces bij zo veel mogelijk financiële producten geminimaliseerd.”

Begin 2020 zullen we onze pakketvergelijker uitbreiden en een vergelijker introduceren voor collectief inkomen

MeetingpointAdvies biedt een breed aantal producten aan, waaronder AOV, ORV, schade particulier en de pakketvergelijker, die recent is uitgebreid met de voorwaarden- en tariefvergelijker voor particuliere schadeverzekeringen. Daarnaast kunnen intermediairs ook meteen offeren en aanvragen in het geval van AOV en overlijdensrisicoverzekeringen.

Edon: “Ook voegen we blijvend meer aansluitingen toe op offerte- en aanvraagstraten bij de aanbieder, koppelen we externe databronnen als Jumba.nl en bieden we modules aan waarmee financieel adviseurs kunnen inspelen op de vraag naar meer selfservice van hun klanten. Begin 2020 zullen we tevens onze pakketvergelijker verder uitbreiden en een vergelijker introduceren voor collectief inkomen.”

Samen doorontwikkelen

“Dat doorontwikkelen van ons platform doen we natuurlijk niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze gebruikers. We hebben dus altijd intensief contact met de intermediairs, blijven continue met ze in gesprek en, belangrijker nog, proberen vooral goed te luisteren om het platform steeds verder te verbeteren. Daarom bezoeken we onze intermediairs gedurende het jaar ook altijd actief, omdat wij in onze relatie met hen net zo veel waarde hechten aan persoonlijke aandacht als zij dat in relatie met hún klanten doen.”

Intermediairs die gebruik maken van MeetingpointAdvies kunnen per klant, per credit betalen en hoeven dus geen licenties per productgroep aan te schaffen, zegt Edon tot slot. “Met dit principe willen we intermediairs een toegankelijk en flexibel platform aanbieden.”

Dit artikel is gesponsord door MeetingpointAdvies.