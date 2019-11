Financieel advies blijft in de toekomst onverminderd belangrijk

Volgens TAF-directeur Nicole Hollander overschatten consumenten hun financiële situatie bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Zij hebben een financieel adviseur nodig die ze pro actief wijst op de financiële risico’s en helpt om goede financiële keuzes te maken. Ook vertelt ze over de grootste uitdaging van TAF in 2020 en hoe zij het verschil maken.

Wat is voor TAF de grootste uitdaging in 2020?

Wij willen zowel bij de adviseur als bij de consument meer bewustwording creëren als het gaat om de financiële impact van overlijden. De verplichting voor een overlijdensrisicoverzekering bij een NHG-hypotheek wordt binnenkort volledig losgelaten, ook voor lopende hypotheken. Maar het feit dat het niet meer moet, verkleint het risico op overlijden natuurlijk niet. Een ORV is dus niet ineens overbodig. Sterker nog, een overlijdensrisicoverzekering is voor de meeste mensen een must. Het is belangrijk dat de adviseur de consument bewust maakt van de financiële impact van overlijden. Want er valt een inkomen weg, met alle gevolgen van dien.

En dat gaat verder dan alleen het aflossen van de hypotheek. Gezien de ontwikkelingen in de markt ten aanzien van het nabestaandenpensioen, is het verstandig dat mensen hierin zelf de regie nemen. Zodat men minder afhankelijk is van overheids- en werkgeversregelingen, die de laatste jaren steeds verder versoberd zijn.

Geen strenge selectie aan de poort

Onze tweede uitdaging is dat wij het idee uit de wereld willen helpen dat TAF door de lage tarieven voor een overlijdensrisicoverzekering, een strenge selectie aan de poort heeft. Dat is niet zo. Ook mensen die zich om medische redenen moeilijk kunnen verzekeren zijn van harte welkom bij TAF. We werken daarvoor sinds begin dit jaar samen met Nederlandse herverzekeraar De Hoop. Dankzij deze unieke samenwerking accepteren we op dit moment maar liefst 99.92% van de ORV aanvragen.

Hoe ziet u de rol van intermediairs in de toekomst?

Financieel advies blijft onverminderd belangrijk. Consumenten overschatten hun financiële situatie bij life events als overlijden en arbeidsongeschiktheid. Zij denken: ik ben in loondienst, dus het zal wel goed geregeld zijn. En ondernemers zijn sowieso positief ingesteld; zij denken dat een ziekte of ongeval hen niet overkomt.

Zij hebben een financieel adviseur nodig die ze pro actief wijst op de financiële risico’s in het leven en ze vervolgens helpt om goede financiële keuzes te maken. De adviseur van de toekomst – en er zijn er genoeg die hierop al vooruitlopen – verkoopt geen producten, maar financiële rust.

Vak breder en complexer

Omdat er online zoveel informatie aanwezig is, kunnen mensen eenvoudige zaken steeds makkelijker zelf regelen. Het vak van financieel adviseur wordt dan ook steeds breder en complexer. De klant wil bij zijn hypotheekadviseur bijvoorbeeld ook terecht kunnen met vragen over het pensioen of energiebesparende maatregelen. En iemand die gaat scheiden wil niet alleen bemiddeling voor het maken van afspraken, maar ook weten of de afspraken financieel haalbaar zijn. Mensen zouden veel vaker naar een financieel adviseur moeten gaan. Er zijn zoveel life events die financiële impact hebben. Daarom zou een financieel advies voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Hoe gaat TAF in 2020 het verschil maken?

Wij ontzorgen. Niet alleen de klant door het bieden van financiële steun bij overlijden en arbeidsongeschiktheid, maar ook – onze exclusieve distributeur – de financieel adviseur. Die kan er op vertrouwen dat wij er voor de klant zijn op de momenten waarop dat het hardst nodig is. Omdat wij voor de TAF Overlijdensrisicoverzekering met verschillende verzekeraars werken, hebben we een passende oplossing voor iedereen. En dat tegen een zo scherp mogelijke prijs.

Het aanvragen van een verzekering moet makkelijk en snel gaan

Daarnaast moet het aanvragen van een verzekering makkelijk en snel gaan. Het fijne voor de adviseur is dat al onze ORV-oplossingen bereikbaar zijn via één loket. Vraagt de adviseur een overlijdensrisicoverzekering bij TAF aan, dan ziet hij of zij in één oogopslag welke overlijdensrisicoverzekering het meest voordelig is voor de klant. Als er geen bijzonderheden zijn, dan wordt de polis meteen afgegeven. Zijn er wel bijzonderheden? Dan leveren wij een oplossing op maat. De TAF Maatwerk ORV met De Hoop is automatisch als vangnet in ons aanvraagproces opgenomen. De adviseur of klant hoeft hier dus geen extra handeling voor te verrichten. Dat is uniek in de markt.

Glimlach en kop koffie

Tot slot: persoonlijk contact is voor ons net zo belangrijk als digitalisering. We zijn flexibel, denken mee met de adviseur en we delen pro actief onze kennis op het gebied van overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid. Zakendoen met TAF moet vooral ook leuk zijn: een glimlach aan de telefoon, een kop koffie op kantoor en een handgeschreven kaart als je jarig bent. Dat is TAF. Dat maakt het verschil.

Dit artikel is gesponsord door TAF.